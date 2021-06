Ted Cruz se moque de Kamala Harris pour avoir pleurniché qu’elle n’est pas allée en EUROPE lorsqu’on lui a demandé si elle se rendrait à la frontière mexicaine

TED Cruz s’est moqué de la vice-présidente Kamala Harris pour avoir déclaré qu’elle n’était pas « en Europe » lorsqu’on lui a demandé de visiter la frontière mexicaine.

La sénatrice du Texas a déclaré que Harris n’avait manifesté aucune volonté de « régler le problème » à la frontière lors de son voyage pour rencontrer les dirigeants du Guatemala et du Mexique.

Kamala Harris a repoussé les critiques selon lesquelles elle n’était pas allée à la frontière mexicaine Crédit : AFP

Ted Cruz a déclaré que Harris n’avait montré « aucune volonté » de résoudre le problème de la frontière Crédit : AP

« Pendant quatre ans, les médias ont parlé d’enfants en cage, d’enfants en cage », a déclaré Cruz lors d’une apparition sur Fox News mardi.

« Ce qu’ils ne vous ont jamais dit, c’est que Barack Obama a construit les cages, et maintenant Joe Biden et Kamala Harris en ont construit plus. Elles sont plus grandes et plus pleines.

« Dans toute cette interview, ce que vous n’entendez pas, c’est une volonté de résoudre le problème », a déclaré Cruz, se référant à une interview que Harris a donnée à Lester Holt de NBC du Guatemala, où elle a repoussé les critiques selon lesquelles elle n’avait pas visité le frontière.

Cruz a allégué que Biden et Harris pourraient résoudre les problèmes à la frontière demain, « en mettant fin aux captures et remises à l’eau et en rétablissant la politique de maintien au Mexique ».

Cruz a critiqué Harris sur Twitter Crédit : @tedcruz/Twitter

Le vice-président est en visite au Guatemala et au Mexique Crédit : EPA

« Au lieu de cela, elle en rit et dit : ‘Eh bien, je ne suis pas allée en Europe.’ Eh bien, d’accord, vous n’êtes pas allé en Europe. Vous n’êtes pas allé en Australie. Mais nous n’avons pas de crise frontalière australienne. Nous n’avons pas de crise frontalière en Europe. »

Dans l’interview de NBC, Harris a déclaré qu’elle ne « réduisait pas l’importance de la frontière », mais qu’elle essayait également de donner la priorité aux raisons pour lesquelles les gens se rendent à la frontière.

Malgré de nombreuses critiques sur la façon dont l’administration Biden gère la crise frontalière, Harris a déclaré qu’elle estimait que son premier voyage international en tant que vice-président était un succès.

« Est-ce que je déclare ce voyage un succès? Oui, je le fais », a-t-elle déclaré. « C’est une réussite en termes de parcours qui est une question de progrès. »

Harris a rencontré le président guatémaltèque Alejandro Giammattei et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador lors de son voyage.

La vice-présidente a insisté pour s’attaquer aux « causes profondes » de la migration pour faire face à la crise, mais a également déclaré qu’elle finirait par visiter la frontière.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré mardi qu’elle s’attend à ce que Harris se rende à la frontière « à un moment donné ».

« Ce qui a été son objectif, quelle est la mission en particulier, est de travailler avec les dirigeants du Triangle du Nord », a déclaré Psaki, faisant référence au travail que Biden a confié à Harris pour régler la situation à la frontière.

« Elle est en voyage pour faire exactement cela, exactement ce que le président lui a demandé de faire.

« L’objectif de ce voyage est de rencontrer des dirigeants, d’avoir une discussion sur la manière de lutter contre la corruption, de lutter contre les causes profondes, de travailler ensemble pour relever les défis humanitaires dans ces pays.

« C’est exactement ce qu’elle fait sur le terrain et je suis sûr qu’elle fera rapport au président à son retour. »