Le sénateur américain Ted Cruz a déclaré qu’il ferait partie d’une douzaine de sénateurs républicains qui contesteraient la victoire du président élu Joe Biden lorsque les résultats du collège électoral seront comptabilisés au Congrès la semaine prochaine.

Dans une déclaration samedi avec 10 autres sénateurs du GOP, Cruz a exigé la nomination d’une commission d’urgence chargée de mener un audit de 10 jours des résultats des élections dans les «États contestés».

Jusqu’à ce qu’une telle commission soit nommée, ils se sont engagés à avoir l’intention de voter le 6 janvier pour rejeter les électeurs de ces États – une décision largement symbolique qui a peu de chances d’empêcher Biden de prendre ses fonctions.

L’effort est considéré comme distinct mais parallèle à celui du sénateur républicain Josh Hawley, qui est devenu plus tôt cette semaine le premier membre en exercice du Sénat à annoncer qu’il contesterait le résultat des élections.

Cruz a été rejoint dans la déclaration par les sénateurs Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Braun, ainsi que Cynthia Lummis, Tommy Tuberville, Bill Hagerty et Roger Marshall, qui seront tous assermentés en tant que sénateurs. dimanche dans le nouveau Congrès.

La déclaration a souligné que les démocrates au Congrès avaient précédemment soulevé des objections au résultat d’une élection présidentielle, y compris en 1969, 2001, 2005 et 2017.

Un certain nombre de républicains de la Chambre des représentants américaine prévoient également de contester le décompte des voix.

Dans un communiqué, Cruz et les autres sénateurs ont déclaré qu’ils avaient l’intention de voter pour rejeter les électeurs des États swing qui ont été au centre des affirmations non prouvées de fraude électorale du président Donald Trump et appelleront à la création d’une commission pour enquêter sur les allégations de fraude sur une base d’urgence.

Biden sera assermenté le 20 janvier.

