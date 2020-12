Le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré qu’il présenterait des arguments oraux dans une poursuite contestant les résultats des élections de 2020 en Pennsylvanie si la Cour suprême acceptait d’entendre l’affaire, qui avait déjà été rejetée par un tribunal inférieur.

Cruz, un diplômé en droit de Harvard, a déclaré lundi qu’il lui avait été demandé de plaider l’affaire devant la plus haute cour du pays si un juge accordait un bref de certiorari, ordonnant à un organe inférieur d’envoyer la plainte pour examen.

«L’équipe juridique des pétitionnaires m’a demandé si je serais disposé à plaider l’affaire avant [the Supreme Court], si la Cour accorde un certiorari. J’ai accepté et je leur ai dit que, si la Cour recevait l’appel, je serais prêt à présenter la plaidoirie, « A déclaré Cruz dans un tweet.

La division amère et l’acrimonie que nous constatons à travers le pays doivent être résolues. Je crois que SCOTUS a la responsabilité envers le peuple américain de s’assurer, dans les limites de ses pouvoirs, que nous respectons la loi et la Constitution.

La division amère et l'acrimonie que nous constatons à travers le pays doivent être résolues. Je crois que SCOTUS a la responsabilité envers le peuple américain de s'assurer, dans les limites de ses pouvoirs, que nous respectons la loi et la Constitution.

Présenté le mois dernier par le républicain Mike Kelly (Pennsylvanie), le candidat au Congrès du GOP Sean Parnell et l’espoir de la State House Wanda Logan, le défi juridique vise à renverser des millions de bulletins de vote dans l’État de Keystone, affirmant qu’une loi sur le vote par correspondance a été adoptée en dernier. l’année était inconstitutionnelle et «Mis en œuvre illégalement.»

Alors que la plus haute cour de Pennsylvanie a rejeté l’affaire le 28 novembre, affirmant qu’elle avait été portée beaucoup trop tard et que Kelly avait amplement le temps de contester la loi de 2019 avant la course à la présidentielle de cette année, les législateurs ont depuis déposé un appel d’urgence devant la Cour suprême des États-Unis. Cruz a exprimé son ferme soutien à cette initiative, publiant la semaine dernière une déclaration exhortant le tribunal à entendre l’affaire.

«D’ordinaire, la Cour suprême des États-Unis resterait à l’écart des conflits électoraux, en particulier concernant la législation des États. Mais ce ne sont pas des temps ordinaires », dit-il, ajoutant que le tribunal «A une responsabilité envers le peuple américain» respecter la Constitution.

Entendre cette affaire – maintenant, sur une base accélérée d’urgence – serait une étape importante pour aider à rétablir la confiance dans l’intégrité de notre système démocratique.

Le procès en Pennsylvanie fait partie d’une série de contestations judiciaires intentées par le président Donald Trump et ses alliés, chacun cherchant à annuler les résultats des élections de 2020, arguant qu’il était entaché de fraude et d’inconduite généralisées. Bien que le président n’ait pas encore remporté de victoires majeures dans les poursuites, il a refusé de concéder une défaite au démocrate Joe Biden – que les médias ont désigné comme président élu – alors que plusieurs affaires continuent de faire leur chemin devant les tribunaux.

