Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a rallié ses partisans dans les parcs à bestiaux de Fort Worth le 1er novembre, soulignant l’importance des prochaines élections.

Tout en notant que les politiciens parlent souvent de l’importance des élections, Cruz a déclaré que la course de 2024 était d’une importance exceptionnelle.

« Sainte vache ! Avez-vous déjà constaté une différence plus marquée entre les candidats à la présidentielle ? » dit Cruz.

Il a été présenté par le juge du comté de Tarrant, Tim O’Hare, qui a qualifié Cruz de combattant des valeurs conservatrices au Sénat américain.

« Ted Cruz a fait évoluer notre façon de voir le gouvernement et notre pays, et la façon dont les gens sont désormais prêts à se lever et à se battre pour l’Amérique », a déclaré O’Hare.

O’Hare a qualifié les démocrates de « plus grande menace pour l’exception américaine dans l’histoire de notre pays » et a encouragé les gens à sortir et à voter.

Cruz a réitéré une déclaration de son Rassemblement du 5 octobre à Keller, Texasque la course était une bataille entre « sains d’esprit et fous ».

Il a martelé son adversaire démocrate, Colin Allred, pour son soutien aux droits des transgenres et son bilan de vote conforme à celui de l’ancienne présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

« C’était comme s’il entrait dans la Chambre, sortait sa carte de vote, s’approchait et disait : ‘Tiens, Nancy, prends ça' », a déclaré Cruz.

Son discours était centré sur les thèmes de l’emploi, de la liberté et de la sécurité.

Il a fait référence à un article satirique du site Babylon Bee qui plaisantait Le Texas construisait un mur frontalier avec des camions U-Haul de Californie.

Il y a du vrai là-dedans, a déclaré Cruz, soulignant que le Texas a vu environ 1 000 personnes par jour s’installer dans l’État au cours des dernières années.

« Beaucoup d’entre eux sont allés dans le comté de Tarrant », a déclaré Cruz, suscitant un gémissement de la part d’une centaine de personnes présentes.

Les gens viennent de ce qu’on appelle les « États bleus », où ils ont des impôts élevés, des réglementations, une criminalité et des « politiciens idiots », a déclaré Cruz.

La clé pour maintenir l’économie du Texas forte est de soutenir des impôts bas et de réduire la réglementation, a déclaré Cruz, inscrivant cette déclaration dans le cadre de son thème de campagne visant à « garder le Texas au Texas ».

En parlant de liberté, Cruz a parlé de protéger le deuxième amendement, de préserver la liberté de religion et d’empêcher « les garçons de participer à des sports pour filles ».

L’un des principaux partis ne sait pas ce qu’est une femme, a affirmé Cruz, ajoutant : « Avant, ce n’était pas une question piège. »

Cruz a également parlé de soutenir des politiques d’immigration plus strictes et de soutenir l’application des lois.

Il a accusé les politiques frontalières de l’administration Biden d’avoir laissé entrer dans le pays des millions d’immigrants sans papiers, affirmant que certains d’entre eux continueraient à commettre des crimes.

Il a fait référence au histoire de Jocelyn Nungaray, 12 ans, de Houstonqui a été agressé sexuellement et tué en juin. Deux Vénézuéliens, qui avaient déjà été appréhendés par la patrouille frontalière américaine, sont jugés pour son meurtre.

« Cela se produit chaque jour, chaque jour, un autre Américain assassiné chaque jour, une autre femme violée chaque jour, un autre enfant est brutalisé par des criminels violents et des étrangers illégaux », a déclaré Cruz, accusant Allred et la vice-présidente Kamala Harris.

Cruz a promis qu’une nouvelle administration Trump trouverait, arrêterait et expulserait les immigrants sans papiers qui ont commis un meurtre.

Sondage interne publié sur la campagne Allred montre la course dans une impasse. Cependant, les agrégateurs de polarisation, notamment 538 et RealClearPolitics donnent à Cruz une avance d’environ trois à quatre points..

Le vote anticipé au Texas se termine à 19 heures le 1er novembre. Le jour du scrutin est le 5 novembre.