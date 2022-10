Ted Cruz maudit par le public sur « The View » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Aaron Josefczyk/UPI/Shutterstock

Sénateur texan Ted-Cruz n’a pas reçu un accueil chaleureux de la part du public de La vue, lors d’une apparition le lundi 24 octobre. Alors que le politicien républicain répondait à une question, les manifestants du changement climatique ont commencé à crier dans le public, ce qui a abouti à quelqu’un qui lui a crié des jurons avant que l’émission ne soit interrompue par une pause publicitaire. Un spectateur a réussi à capturer le moment et a partagé la vidéo sur Twitter.

Après qu’on lui ait posé une question sur l’inflation, Cruz a commencé à répondre, mais il a été rapidement interrompu par les militants, qui semblaient crier “Cover Climate Now”. Alors que le sénateur tentait de poursuivre sa réponse, les membres du public ont continué à crier, avant que le co-animateur Alyssa Farah Griffin leur a répondu. “Nous couvrons le climat ici, les gars”, a-t-elle déclaré.

Après la réponse de Farah Griffin, La vue modérateur Whoopi Goldberg essayé d’arrêter les membres du public. « Mesdames, excusez-nous. Faisons notre travail. Faisons notre travail. Nous entendons ce que vous avez à dire, mais vous devez partir. Tu dois y aller. Vous devez nous laisser faire notre travail », a-t-elle déclaré.

Cruz a fait remarquer qu’il ne comprenait pas ce qu’ils disaient, mais Ensoleillé Hostin lui a fait remarquer qu’il s’agissait du changement climatique, et il a tenté de désamorcer la situation en faisant référence aux récentes manifestations climatiques qui impliquaient des manifestants jetant de la nourriture sur des œuvres d’art classiques dans les musées, par Le gardien. “Je suis vraiment content que tu n’aies pas de Van Gogh [painting] sur le mur », a-t-il plaisanté.

Après que la situation se soit apaisée, Hostin a posé une autre question à Cruz. Vers la fin de sa réponse, quelqu’un a pu être entendu crier dans le public, “Hey”, puis l’émission s’est tue, donnant l’impression que l’un des chahuteurs lui avait crié un gros mot. Le sénateur a ri, mais les hôtes ont semblé en colère. L’émission s’est rapidement transformée en publicité.

Quand ils sont revenus, Ana Navarre a présenté des excuses à Cruz, et il a accepté. “J’ai été très vocale et très critique à votre égard, mais je suis désolée que cela se soit produit dans notre maison”, a-t-elle déclaré avant de poursuivre le reste de l’interview. Alors que les hôtes et le sénateur républicain se sont échauffés, en particulier lors de la discussion sur l’ancien président Donald Trump refusant d’accepter les résultats des élections de 2020 et de l’insurrection du 6 janvier, il n’y a plus eu d’interruptions de l’audience.

L’apparition est survenue après que Cruz a été chahuté au Yankee Stadium dimanche soir, où il a regardé le match éliminatoire entre les Yanks et les Astros de Houston. Un fan de Yankee a partagé un clip sur TikTok de fans de sa ville natale jurant et criant à Cruz depuis les tribunes, lui criant des obscénités et plus encore. Navarro a en fait fait référence à l’incident au début de l’interview, lorsque les membres du public ont applaudi Cruz. “Ils vous ont réservé un meilleur accueil que les fans des Yankees”, a-t-elle déclaré, mais après le chahut, elle a retiré son commentaire. “Je retire ce que j’ai dit sur les fans des Yankees.”