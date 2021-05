Ted Cruz GRILLS Biden, nommé par ATF, qui admet qu’il veut que le gouvernement fédéral réglemente les armes que les Américains possèdent déjà – The Right Scoop

Ted Cruz a grillé ce matin la personne nommée par ATF par Biden, qui a admis qu’il voulait interdire les AR-15 et qu’il voulait que le gouvernement fédéral réglemente également les autres armes à feu:

Voici plus de Fox News:

Le candidat du président Biden à la tête du bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), David Chipman, a déclaré mercredi qu’il était en faveur d’une interdiction des fusils AR-15. « En ce qui concerne l’AR-15, je soutiens une interdiction telle qu’elle a été présentée dans un projet de loi du Sénat et soutenue par le président », a déclaré Chipman au sénateur Ted Cruz, du R-Texas. Cruz a déclaré que l’AR-15 était «l’un des fusils les plus populaires, sinon le plus populaire en Amérique. «L’AR-15 est une arme que j’ai reçue de l’équipe SWAT de l’ATF, et c’est une arme particulièrement meurtrière. La réglementer comme d’autres armes particulièrement meurtrières, j’ai préconisé. En tant que directeur de l’ATF, si je suis confirmé, je ferais simplement appliquer les lois inscrites dans les livres, et pour le moment, ces armes ne sont pas interdites. Chipman a été agent spécial de l’ATF pendant 25 ans et est actuellement conseiller principal en politique du groupe de prévention de la violence armée Giffords. Chipman a déclaré qu’il soutenait le Congrès agissant pour interdire toutes les «armes d’assaut» et les AR-15. Il a déclaré qu’il soutiendrait l’ajout de ces armes déjà en circulation à la loi nationale sur les armes à feu, qui exige un enregistrement et un timbre fiscal, entre autres restrictions. Pressé par le sénateur Tom Cotton, R-Ark., De définir «arme d’assaut», Chipman a déclaré que c’était au Congrès. Mais Cotton a demandé à Chipman comment il définirait personnellement le terme. Chipman a déclaré que la seule définition dont il se souvenait avoir jamais été utilisée par l’ATF était «n’importe quel fusil semi-automatique capable d’accepter un chargeur détachable au-dessus du calibre de .22, qui inclurait le .223 qui est en grande partie l’AR-15.

Permettez-moi de souligner l’échange entre Cruz et Chipman qui est le plus préoccupant:

CRUZ: Donc, vous avez également dit, lorsque vous et moi avons parlé hier au bureau que le projet de loi du sénateur Feinstein (2013), contre lequel une très grande majorité de sénateurs a voté dans un Sénat démocrate – vous avez dit que ce projet de loi n’allait pas assez loin et que vous vouliez interdiction plus large, interdire… Vous avez dit que cela n’allait pas assez loin, n’est-ce pas? CHIPMAN: Sénateur, merci pour cette question et la capacité de clarifier. Ce que j’ai dit, c’est que le projet de loi du sénateur Feinstein ne traitait pas des armes à feu qui sont actuellement en possession des Américains.. Et puis j’ai partagé avec vous mon point de vue en tant qu’avocat, qui serait tout à fait différent de celui de quelqu’un qui applique réellement la loi dans les livres, que ces armes à feu pourraient être traitées en vertu de la NFA et réglementées de cette façon, ce qui concernerait celles qui sont actuellement en possession d’Américains.« CRUZ: Donc, quand vous dites que cela n’est pas allé assez loin, vous voulez dire que vous ne voulez pas simplement interdire la fabrication de ces fusils. Vous ne voulez pas simplement rendre illégale la vente de ces fusils, mais vous voulez que le gouvernement s’attaque activement aux personnes qui possèdent actuellement des armes à feu. Et s’ils ne s’enregistrent pas et ne se soumettent pas à toutes les lourdes restrictions de la loi nationale sur les armes à feu, confisquent vraisemblablement leurs armes? CHIPMAN: Sénateur, ce que j’ai dit publiquement, en tant que défenseur, c’est que je préfère un système où l’AR-15 et les autres armes d’assaut sont réglementés en vertu de la Loi nationale sur les armes à feu.

Ted Cruz a tout à fait raison sur sa conclusion sur Chipman poussant à la confiscation des armes à feu, car c’est exactement ce que ce saisisseur d’arme préconisera en tant que directeur de l’ATF. Et ne me dites pas qu’il ne sera pas un «avocat» en tant que directeur de l’ATF. C’est ridicule pour lui de suggérer qu’il n’appliquera que les lois inscrites dans les livres. Non, les démocrates lui demanderont de peser sur la question et son opinion sur les armes à feu sera présentée par les démocrates comme crédible et ils l’utiliseront pour essayer de vous retirer vos armes à feu. Chipman est juste une autre version de Beto O’Rourke!