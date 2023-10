Ted Cruz fait face à un nouveau défi au Sénat alors que le démocrate attire une énorme collecte de fonds

Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, a passé du temps le week-end dernier à fréquenter Liz Truss, la Première ministre britannique la plus courte en fonction – mais des nouvelles plus proches de chez lui suggèrent qu’il pourrait avoir des raisons de craindre pour sa propre sécurité d’emploi.

Comme signalé par le Dallas Morning News et le Texas Tribunele député démocrate Colin Allred, l’opposant le plus probable de Cruz à sa réélection l’année prochaine, a fait état d’une collecte de 10,9 millions de dollars depuis qu’il a déclaré sa candidature en mai.

C’était près de 20 fois plus que le plus proche rival démocrate d’Allred, mais c’était aussi, selon les journaux, près de 2 millions de dollars de plus que la collecte de fonds rapportée par Cruz au cours de la même période.

Le républicain d’extrême droite – qui a été élu au Sénat en 2012, a provoqué la fermeture du gouvernement en 2013 et s’est présenté à la présidence en 2016 – aurait collecté 8,8 millions de dollars au cours de la même période.

Dans un e-mail adressé au Guardian, un porte-parole de Cruz a contesté les chiffres rapportés, citant un reportage de Fox News publié plus tôt en octobre. qui disait le sénateur « a rapporté 5,4 millions de dollars au cours de la collecte de fonds du troisième trimestre 2023 de juillet à septembre… contre 4,4 millions de dollars qu’il a levés au cours du deuxième trimestre de collecte de fonds d’avril à juin et les 1,8 millions de dollars qu’il a rapportés au cours des trois premiers mois de 2023.

« … La campagne Cruz affirme qu’elle a commencé le mois d’octobre avec plus de 6,7 millions de dollars en espèces. »

Quoi qu’il en soit, Allred, un ancien secondeur des Tennessee Titans NFL élu au Congrès depuis son Dallas natal en 2018, présente un personnage formidable.

Se réjouissant de sa démonstration de puissance en matière de collecte de fonds, la directrice de campagne d’Allred, Paige Hutchinson, a déclaré au Texas Tribune: « L’enthousiasme des Texans à retirer Ted Cruz – et à élire Colin Allred au Sénat – se reflète dans l’incroyable effusion de soutien populaire de ce trimestre. »

Allred semble prêt à remporter la victoire à la primaire démocrate et donc à défier Cruz. Son parti, cependant, a déjà vu ses espoirs déçus au Texas.

En 2018, Beto O’Rourke, alors membre du Congrès, a lancé un défi de taille à Cruz, mais n’a pas réussi. O’Rourke a mis à profit sa notoriété dans les cercles progressistes nationaux dans une campagne pour la présidence en 2020, mais cela et une candidature au poste de gouverneur du Texas deux ans plus tard se sont également soldés par une déception.

Samedi, pendant ce temps, Cruz tweeté une photo de lui avec sa femme, Heidi Cruz, et Truss.

C’était un vrai plaisir de visiter avec @trussliz au Texas. Nous sommes très reconnaissants envers nos amis britanniques et envers les dirigeants forts sur la scène mondiale qui défendront les principes conservateurs et défendront la Liberté. 🇺🇸 🇬🇧 🇺🇸 🇬🇧 https://t.co/fkeS2hBTbm -Ted Cruz (@tedcruz) 14 octobre 2023

« Nous sommes très reconnaissants envers nos amis britanniques et envers les dirigeants forts sur la scène mondiale qui défendront les principes conservateurs et défendront la liberté », a déclaré Cruz.

Charpente remercié les Cruz pour leur « accueil chaleureux à Houston » et a déclaré : « Il est vital que les conservateurs gagnent la bataille des idées aux États-Unis et au Royaume-Uni. C’est maintenant. »

Truss a été Premier ministre pendant 49 jours en septembre et octobre derniers. Historiquement parlant, cela a fait d’elle la première ministre la plus courte de toutes. En termes de culture pop, comme le préconise le quotidien tabloïd Daily Star, elle a duré moins de temps qu’une laitue.