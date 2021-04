Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) et l’animateur du «Daily Show» Trevor Noah ont échangé des insultes sur Twitter mercredi, après que l’humoriste libéral a déploré que New York ait perdu un siège au Congrès et que le Texas en ait gagné deux.

Noah a parlé des nouvelles récentes selon lesquelles les résultats du recensement montraient que New York manquait 89 personnes pour conserver l’un de ses 27 sièges à la Chambre des représentants et que le Texas en avait gagné deux de plus grâce à un afflux de nouveaux résidents migrant vers l’État rouge.

Le comédien a profité du segment pour tenter de photographier l’un des sénateurs du Texas, Ted Cruz.

«Mis à part le fait que New York se soit fait foutre, la grande nouvelle du recensement est que la population américaine a augmenté au rythme le plus lent depuis les années 1930», il a dit. «Fondamentalement, l’immigration est en baisse et le taux de natalité diminue, principalement à cause de cette photo.»

Une photo de Cruz portant une casquette de baseball est alors apparue.

Cruz, qui est connu pour se lancer dans des discussions publiques avec des célébrités libérales, a sauté dans le débat État rouge contre État bleu mercredi, notant que les gens quittaient «Taxe élevée» États comme New York « Faible taxe » des régions telles que le Texas.

« Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment la liberté, » Cruz a écrit sur Noah.

Il s’est ensuite moqué de Noah pour avoir comparé la situation actuelle aux États-Unis à la Grande Dépression, ce que le comédien a déclaré dans son émission. « Sucé pour l’Amérique. »

Trevor Noah se plaint que les gens fuient les États bleus à fiscalité élevée et se déplacent en masse vers des États à faible fiscalité comme le Texas, où se trouvent les emplois. Ne comprend pas pourquoi les gens aiment la liberté. Prédit également que les années Biden seront la Grande Dépression. https://t.co/aNewrWtme1 – Ted Cruz (@tedcruz) 28 avril 2021

D’autres ont fustigé Noah et, comme Cruz, l’ont accusé d’ignorer les raisons pour lesquelles certains Américains ont migré de pays comme New York.

Cruz et Noah ont tous deux tendance sur Twitter comme une autre bataille partisane qui a divisé les utilisateurs, et les deux personnalités publiques ont continué à s’insulter, Noah se référant à Cruz comme «Sénateur Cancun» – faisant référence au voyage controversé de Cruz à Cancun alors que le Texas faisait face à des pannes d’électricité majeures lors d’une tempête hivernale en février.

« Je ne suis pas sûr que j’utiliserais les mots » fuir « et » Texas « dans la même phrase, sénateur Cancun, » Noah a tweeté.

« Je porte ton mépris avec fierté, » Cruz a répondu, ajoutant qu’il se souvenait quand le ‘Daily Show’ était « drôle. »

Noah a continué à faire exploser Cruz, et même l’ancien animateur du « Daily Show », Jon Stewart, qui a animé l’émission pendant des années avant que Noah ne prenne le relais, est intervenu pour soutenir son remplaçant.

Et avec cela, Ted Cruz a officiellement riposté plus durement contre un tweet d’une émission de fin de soirée qu’il ne l’a jamais fait lorsque Trump a qualifié sa femme de moche https://t.co/auWBOXEebh – Le Daily Show (@TheDailyShow) 28 avril 2021

Cruz a également fait face à de nombreuses critiques et insultes, y compris de la part d’autres célébrités, à propos du tiff.

« Il est si mauvais à ça, » activiste libéral et acteur de Star Trek George Takei tweeté à propos du sénateur du Texas.

Ted Cruz a été déclenché parce que Trevor Noah a souligné avec précision que sa tenue de cosplay de patrouille frontalière était une bonne méthode de contrôle des naissances. – Renee Libby 🇺🇸 (@ReneeAlida) 28 avril 2021

