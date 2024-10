Ted Cruz et Colin Allred se rencontreront lors du seul débat de la course au Sénat du Texas

DALLAS– Le sénateur républicain Ted Cruz et le représentant démocrate Colin Allred se rencontreront mardi soir pour le seul débat de leur mandat. Course au Sénat du Texas cela pourrait aider à déterminer quel parti contrôle le Sénat américain.

À l’échelle nationale, les démocrates estiment Le Texas comme l’un de leurs rares potentiels chances de ramassage au Sénat cette année, alors qu’une grande partie de leur attention est concentrée sur la défense de sièges qui sont cruciaux pour leur faible majorité, notamment dans le Montana, l’Ohio et la Virginie occidentale.

Cruz a exhorté les républicains à prendre le Texas au sérieux alors que des signes indiquent qu’il participe à une autre course compétitive. La dernière fois que Cruz était sur les listes électorales en 2018, il réélection remportée de justesse contre le challenger Beto O’Rourke.

Le débat offre à Allred, membre du Congrès de Dallas pour trois mandats et ancien secondeur de la NFL, une chance de renforcer son identification auprès d’un large public texan. Allred a fait de la protection du droit à l’avortement une pièce maîtresse de sa campagne et a vivement critiqué le l’interdiction de l’avortement par l’État, qui est l’un des plus stricts du pays. Cette question est gagnante pour les démocrates, même dans les États rouges comme le Kentucky et le Kansas, depuis la Décision de la Cour suprême des États-Unis en 2022 pour supprimer les protections constitutionnelles en matière d’avortement.

Cruz, qui s’est rapidement fait un nom au Sénat en tant que conservateur intransigeant et s’est présenté à la présidence en 2016, a remodelé sa campagne pour se concentrer sur son bilan législatif. Il présente son adversaire comme trop libéral. Allred a entre-temps cherché à afficher des références modérées et a le soutien des anciens représentants républicains américains Adam Kinzinger et Liz Cheney.

Les deux candidats ont récolté à eux seuls près de 100 millions de dollars, selon les derniers rapports de la Commission électorale fédérale. Des dizaines de millions de dollars supplémentaires ont été dépensés par des groupes extérieurs, ce qui en fait l’une des courses les plus chères du pays.

Malgré la réputation du Texas comme un État rouge profond et la sécheresse de 30 ans dans tout l’État des démocrates, le parti est devenu de plus en plus optimiste ces dernières années quant à sa capacité à gagner ici.

Depuis que l’ancien président Barack Obama a perdu le Texas de plus de 15 points de pourcentage en 2012, les marges n’ont cessé de diminuer. L’ancien président Donald Trump a gagné par 9 points de pourcentage en 2016, et quatre ans plus tard, par moins de 6. Il s’agit de la victoire la plus étroite pour un candidat républicain à la présidentielle au Texas depuis 1996.

« Le Texas est un État rouge », a déclaré Mark Jones, professeur de sciences politiques à l’Université Rice de Houston. « Mais ce n’est pas un État rouge rubis. »