Au moins 12 sénateurs républicains s’opposeront à la certification des résultats de l’élection de 2020.

Samedi, 11 sénateurs républicains actuels et entrants ont annoncé dans un communiqué conjoint qu’ils s’opposeraient à la certification par le Congrès de la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral la semaine prochaine dans un effort futile pour donner au président sortant Donald Trump un second mandat non élu.

La déclaration – dirigée par le sénateur du Texas Ted Cruz – appelle également à la création d’une commission électorale sur le modèle d’un comité similaire assemblé en 1877, affirmant que la commission procéderait à «un audit d’urgence de 10 jours des résultats des élections dans les États contestés. «

Citant «des allégations sans précédent de fraude électorale, de violations et d’application laxiste de la loi électorale, et d’autres irrégularités de vote», la lettre soutient également que les États devraient être autorisés à «évaluer les conclusions de la Commission et pourraient convoquer une session législative spéciale pour certifier un changement dans leur voter, si nécessaire. »

Les jours qui ont suivi les élections de 2020 ont en effet vu des allégations sans précédent de fraude électorale – mais toutes ont été jugées sans fondement par le système judiciaire, les élus des États, les responsables de la sécurité nationale et les responsables électoraux. Néanmoins, Cruz et les autres membres du groupe – les Sénateurs Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn et Mike Braun, ainsi que les Sénateurs élus Cynthia Lummis, Roger Marshall, Bill Hagerty et Tommy Tuberville – maintenez le contraire.

Lummis, Marshall, Hagerty et Tuberville ont été élus en novembre et n’ont pas encore prêté serment, mais seront assis dimanche avant une session du Congrès consacrée à la certification du vote électoral le 6 janvier.

Dans leurs plans pour s’opposer à la certification, les 11 législateurs rejoignent le sénateur du Missouri Josh Hawley, qui a annoncé son propre plan d’objection la semaine dernière, et une majorité importante de la Conférence républicaine de la Chambre, dirigée par des dévots de Trump comme le représentant Louie Gohmert, qui ont dit qu’ils feraient de même.

«On ne dira pas à 74 millions d’Américains que leur voix n’a pas d’importance», Hawley a dit de ses efforts le 30 décembre, ignorant commodément le fait que Biden a remporté l’élection avec une marge de plus de 7 millions de voix sur Trump et que, dans le système américain, leurs votes ont un poids égal.

En fin de compte, le plan républicain d’objection ne mènera nulle part. Bien qu’un groupe bicaméral de républicains puisse s’opposer avec succès à la certification des résultats, la majorité démocrate à la Chambre signifie que l’effort échouera en fin de compte là-bas – et il peut ne pas avoir beaucoup de chance au Sénat non plus, où le Non Républicains 1 et n ° 2 dans la chambre – Chef de la majorité Mitch McConnell et Majority Whip John Thune – se sont prononcés contre lui.

«Au Sénat, ça tomberait comme un chien de chasse», a déclaré Thune aux journalistes en décembre 2020. «Je ne pense tout simplement pas que cela ait beaucoup de sens de faire subir cela à tout le monde quand on sait quel sera le résultat final. être. »

D’autres républicains, dont les sens. Mitt Romney et Ben Sasse, ont critiqué le plan de Hawley. Et dans une déclaration samedi, la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) s’est fortement opposée au plan d’objection des législateurs.

«J’ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution des États-Unis», elle a dit, «Et c’est ce que je ferai le 6 janvier – tout comme je m’efforce de le faire chaque jour en servant le peuple de l’Alaska. Je voterai pour affirmer l’élection présidentielle de 2020. »

La «commission électorale» de Ted Cruz enquêterait sur des fraudes qui ont été prouvées à plusieurs reprises inexistantes

Projet d’objection mis à part, le plan de «commission électorale» soutenu par Cruz et 10 de ses collègues est un non-sens. D’une part, la commission qu’ils réclament n’a aucun précédent à l’ère moderne et aucune perspective réaliste d’être convoquée. De plus, la déclaration est fondée sur une série de fausses déclarations de Cruz et de ses collègues qui font écho à une rhétorique de fraude électorale similaire – et tout aussi sans fondement – à celle entendue à plusieurs reprises par Trump.

Le jour de l’élection – le 3 novembre 2020 – a maintenant 60 jours dans le passé. Pendant ce temps, Trump et ses alliés républicains ont déposé et perdu au moins 60 poursuites liées aux élections à tous les niveaux des systèmes judiciaires étatiques et fédéraux alléguant la fraude électorale et d’autres irrégularités – et ils n’ont pas réussi à prouver leur cause à chaque instant.

Les recomptages dans des États du champ de bataille comme la Géorgie et le Wisconsin – tous deux remportés par Biden – n’ont révélé aucune preuve de fraude ou d’irrégularités à grande échelle qui auraient pu affecter les résultats de l’élection. Et dans les 50 États et à Washington, DC, les résultats des élections ont été soigneusement examinés par des représentants de l’État et certifiés exacts.

En bref, 60 jours d’examen minutieux n’ont donné aucune raison de croire à la fausse affirmation de la lettre selon laquelle «les allégations de fraude et d’irrégularités dans l’élection de 2020» sont préoccupantes – et il n’y a aucune raison de croire qu’une «commission électorale» se retournerait un résultat différent.

Qu’il y ait eu des allégations de fraude comme jamais auparavant est vrai, mais comme Chris Hayes de MSNBC a souligné dimanche, il s’agissait d’efforts trompeurs dirigés par Trump et soutenus par ses alliés, comme Cruz, pour annuler les résultats légitimes des élections.

Cruz et ses alliés citent les résultats de cet effort dans leur déclaration de samedi selon laquelle la croyance répandue en l’existence de la fraude électorale – une sorte d’argument déformé «là où il y a de la fumée, il y a du feu» – nécessite la création d’une commission électorale.

« Les sondages Reuters / Ipsos montrent tragiquement que 39% des Américains pensent que » les élections ont été truquées « », a déclaré samedi le groupe. «Cette conviction est partagée par les républicains (67%), les démocrates (17%) et les indépendants (31%).»

C’est un rapport précis des résultats du sondage – mais cela laisse de côté la raison probable de cette croyance répandue.

En réalité, la base républicaine a été inondée de rhétoriques de fraude électorale sans preuves de tous les coins de l’univers de droite – du fil Twitter de Trump à Fox News en passant par les discours déconcertés des sénateurs républicains – presque sans interruption depuis la défaite électorale de Trump. Il y a une ligne directe entre la rhétorique de Cruz et le problème qu’il diagnostique: comme Hayes l’a dit Twitter, « Ils ont passé des mois à mentir aux gens, leur disant que l’élection avait été volée et maintenant se retournent et citent le fait que beaucoup de gens les croient comme des preuves! »

En fin de compte, la déclaration de samedi n’est que la dernière incursion dans un effort républicain agité pour maintenir Trump au pouvoir en opposition à la volonté du peuple. Étant donné que toute contestation de la certification peut être dissoute par un vote à la majorité et qu’il y a plus qu’assez d’opposants à ces défis à la fois à la Chambre et au Sénat, le plan de Cruz semble peu susceptible de fonctionner.

Biden est sur le point d’être à nouveau confirmé comme prochain président le 6 janvier avant son investiture le 20 janvier. Mais si Cruz et ses collègues sont aussi sincèrement préoccupés par une «méfiance profonde à l’égard de nos processus démocratiques» qui «menace en permanence la légitimité de toute administration ultérieure» comme ils le prétendent, leur propre rôle dans la rupture de la confiance dans le processus électoral mérite d’être revu .