Ted Cruz dénonce l’accord d’otages de 6 milliards de dollars de Biden avec l’Iran alors que les critiques le qualifient de victoire pour les terroristes et Poutine

JERUSALEM — L’annonce faite lundi par l’administration Biden qu’elle a débloqué au moins 6 milliards de dollars – et jusqu’à 16 milliards de dollars, selon le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, – pour alléger les sanctions contre le régime iranien dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers a déclenché une tempête. de critique.

Cruz, membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, avec d’autres, a riposté à l’administration pour son prétendu secret entourant l’accord.

« Le président Biden a conclu un accord nucléaire secret avec le régime iranien qui est caché au Congrès et au peuple américain. Les nouvelles d’aujourd’hui confirment qu’il y a déjà eu un accord parallèle comprenant une rançon de 6 milliards de dollars et la libération d’agents iraniens », a écrit Cruz dans une déclaration.

Les principaux éléments de l’accord controversé d’échange d’otages et de prisonniers impliquent que les États-Unis débloquent 6 milliards de dollars destinés aux dirigeants religieux de Téhéran et libèrent cinq Iraniens condamnés aux États-Unis. En réponse aux mesures américaines, le régime iranien libérera cinq Américains qu’il a pris en otage afin de servir de levier à sa politique des otages, selon les experts.

La déclaration de Cruz notait : « Néanmoins, ce ne sont là que les grandes lignes des concessions stupéfiantes que Biden a déjà faites et a l’intention de faire à l’Ayatollah, y compris un transfert supplémentaire de 10 milliards de dollars et même des centaines de milliards de dollars en n’appliquant pas les sanctions pétrolières. il a permis au régime iranien d’acquérir pratiquement un arsenal nucléaire virtuel au cours des deux dernières années et demie. »

Adrienne Watson, porte-parole du NSC, a déclaré à FOX Business : « Le 8 septembre, le secrétaire Blinken a entrepris une étape procédurale dans le cadre d’un processus en cours visant à garantir que les fonds iraniens puissent passer d’un compte restreint à un autre et rester limités au commerce humanitaire. Comme nous l’avons dit depuis le début. , ce qui est recherché ici est un arrangement dans lequel nous obtiendrons la libération de 5 Américains détenus illégalement. Cela reste un processus sensible et en cours. Bien qu’il s’agisse d’une étape dans le processus, aucun individu n’a été ou ne sera libéré aux États-Unis cette semaine Nous avons tenu le Congrès largement informé dès le début de ce processus – bien avant aujourd’hui – et nous continuerons de le faire, notamment avec des séances d’information supplémentaires déjà programmées cette semaine.

Dans une interview diffusée sur NBC, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les fonds seraient utilisés « partout où nous en aurons besoin ».

Les 6 milliards de dollars qui seront envoyés au régime des mollahs iraniens arrivent à un moment critique pour Téhéran, dont l’économie s’est largement effondrée en raison des sanctions sur ses exportations d’énergie. L’administration Biden a été accusée de s’engager dans une politique d’apaisement déplorable envers le pire État qui parraine le terrorisme international au monde, la République islamique d’Iran.

L’accord a également coïncidé avec le 22e anniversaire des attentats du 11 septembre perpétrés par le mouvement terroriste djihadiste Al-Qaïda. Fox News Digital et des experts ont rapporté que l’Iran abrite des terroristes d’Al-Qaïda.

Le manque de transparence de l’accord a suscité l’indignation. Cruz a déclaré : « L’administration Biden doit garder son accord secret parce que s’ils le divulguent, la loi les oblige à se présenter au Congrès et à le défendre, et cet apaisement est totalement indéfendable. Au lieu de cela, ils continueront de mentir sur leur politique jusqu’à ce que le Congrès les oblige à le faire. sinon. »

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré à Fox News Digital : « Le secrétaire Blinken a signé une renonciation permettant la réalisation du transfert de fonds annoncé précédemment. Ce n’est pas nouveau, il s’agit de l’approbation technique du transfert déjà annoncé. Comme nous l’avons dit précédemment, Les États-Unis ont accepté d’autoriser le transfert de fonds depuis la Corée du Sud vers des comptes restreints détenus dans des institutions financières au Qatar et la libération de cinq ressortissants iraniens actuellement détenus aux États-Unis pour faciliter la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran.

Le porte-parole américain a poursuivi que le secrétaire Blinken avait signé la semaine dernière une dérogation permettant la réalisation de ce transfert. Il s’agissait « d’une étape cruciale pour obtenir la libération de ces cinq citoyens américains. Cette dérogation permet le transfert de fonds d’un endroit à un autre mais ne change rien au fait qu’ils ne peuvent être utilisés que pour financer les achats de biens humanitaires par l’Iran. Nous l’avons dit, aucun argent ne va directement à l’Iran et aucun argent des contribuables n’est utilisé. Les fonds détenus en Corée du Sud sont les fonds de l’Iran.

Les critiques affirment que l’argent est fongible et que le régime iranien détournera les fonds pour aider le président russe Vladimir Poutine dans sa guerre contre l’Ukraine. Le régime iranien a fourni des drones meurtriers à l’armée russe.

Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la défense américaine, a déclaré à Fox News Digital : « L’Iran utilisera probablement une partie des fonds non gelés à cette fin et la Russie en deviendra l’un des principaux bénéficiaires en disposant d’un flux constant de capacités pour poursuivre sa guerre de drones en Ukraine. « Avec les 6 milliards de dollars d’actifs iraniens, l’administration Biden financera la guerre de Poutine contre l’Ukraine, bien qu’indirectement », a-t-elle affirmé.

Pourtant, le porte-parole du Département d’État américain a affirmé que « ces fonds seront transférés vers des comptes restreints au Qatar, et les États-Unis surveilleront comment et quand ces fonds sont utilisés. La politique américaine de longue date consiste à garantir que nos sanctions ne empêcher que la nourriture, les médicaments et autres biens et services humanitaires ne parviennent aux gens ordinaires, aussi répréhensibles soient-ils par leurs gouvernements. »

Le sénateur Joni Ernst, républicain de l’Iowa, s’est adressé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour critiquer la Maison Blanche pour avoir prétendument financé via l’accord d’échange de prisonniers l’organisation terroriste désignée par les États-Unis, le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI).

« L’administration Biden est complice du financement des activités terroristes supplémentaires du CGRI, et l’Iran et ses mandataires savourent leur manne. En permettant au régime d’augmenter ses bénéfices de 6 milliards de dollars, le président Biden met imprudemment en danger des dizaines d’Américains alors qu’il donne son feu vert. activités violentes de l’Iran et encourage davantage de « diplomatie » des otages. J’ai travaillé pour demander des comptes à cette administration, mais le président Biden double sa faiblesse sur la scène mondiale, mettant des vies américaines en jeu. Cette stratégie ratée d’apaisement doit prendre fin », a écrit Ernst.

Fox News Digital a rapporté en août que l’administration Biden avait été vivement critiquée par des Irano-Américains dont les membres de la famille ne faisaient pas partie de l’échange de prisonniers.

Le porte-parole du Département d’État a déclaré à Fox News Digital : « Nous continuons à travailler pour obtenir la libération des citoyens américains injustement détenus par l’Iran, et nous continuons à surveiller de près leur santé et leur bien-être avec l’aide de nos partenaires suisses, mais nous n’avons aucune mise à jour sur partager en ce moment. »

Koffler, d’origine russe et expert de la psyché de Poutine et des relations russo-iraniennes, a déclaré : « Étant donné les relations toujours florissantes entre la Russie et l’Iran, tout accord que l’Iran pourrait conclure avec l’Occident pourrait potentiellement profiter à la Russie. précédent que l’administration Biden est en train de créer. »

Koffler a ajouté : « La deuxième manière dont la Russie bénéficie est que cet accord démontre à Poutine que Washington peut être poussé à revenir sur sa propre politique. Moscou peut maintenant faire pression sur Washington pour qu’il utilise un cadre similaire pour débloquer les 300 milliards de dollars d’actifs de la banque centrale russe ou un Une partie de cette somme en échange de quelque chose comme la libération d’Américains détenus en Russie comme Evan Gershkovich et Paul Whelan. »

Fox News Business a rapporté dimanche en exclusivité que des entreprises russes et chinoises contournaient les sanctions américaines pour acheter du pétrole iranien et aider le secteur énergétique de Téhéran.

Lisa Daftari, rédactrice en chef de The Foreign Desk, a déclaré à Fox News Digital : « Il est clair que ces fonds seront utilisés pour des activités néfastes, notamment la production d’armes destinées à la vente à la Russie, le terrorisme régional pour soutenir les mandataires du régime en Irak, au Liban et à Gaza. , au Yémen et au-delà, tout en servant de bouée de sauvetage opportune pour sauver un régime qui lutte depuis des années pour survivre sous les sanctions internationales et les protestations internes.

Daftari, un expert de l’Iran, a ajouté : « Ce qui n’est pas clair, c’est pourquoi les États-Unis viendraient désormais à la rescousse d’un régime meurtrier au lieu de soutenir l’élan du mouvement populaire actuel visant à apporter un changement significatif et durable pour l’Iran et la région à travers le régime. changement. »

Dans un rapport détaillé publié sur le site Web de l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI), Ayelet Savyon, directrice du projet d’études sur l’Iran du MEMRI, a écrit : « Depuis le enlèvement des otages américains Au début de la Révolution islamique, il y a eu des dizaines d’arrestations de ce type en Iran de citoyens ayant la double nationalité iranienne et occidentale. Des militaires occidentaux et des touristes occidentaux ont même été kidnappés hors d’Iran et détenus à l’intérieur du pays, alors que le régime négocie leur libération en échange de grosses sommes d’argent. Pour justifier ses actions, le régime accuse ces malheureux Occidentaux d’espionnage et d’autres atteintes à la sécurité de l’Iran. »

Fox News Digital a envoyé des questions de presse au ministère iranien des Affaires étrangères et à sa mission aux Nations Unies à New York.

Edward Lawrence de FOX Business a contribué à ce rapport.