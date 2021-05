Ted Cruz critiqué pour avoir retweeté un mélange d’annonces de recrutement de l’armée russe et américaine et se plaindre de l’armée américaine «  émasculée  » – RT USA News

Le fait de souligner la différence entre une annonce de recrutement russe et une annonce «réveillée» récemment lancée par l’armée américaine a valu au sénateur Ted Cruz (R-Texas) un torrent de critiques de la part des démocrates, des néoconservateurs et de la #Resistance du Russiagate de Twitter.

«Putain de merde. Peut-être qu’une armée émasculée et réveillée n’est pas la meilleure idée … » Cruz a tweeté jeudi, au-dessus d’une vidéo combinant une annonce de recrutement de l’armée russe avec une récente de l’armée américaine.

Le mashup d’une minute, initialement publié sur TikTok mais retweeté mercredi, a déjà accumulé près de deux millions de vues. Cruz a immédiatement été critiqué par les démocrates, les néoconservateurs, les promoteurs du Russiagate et la #Resistance en ligne en général – aucun d’entre eux ne s’est donné la peine de répondre à ce qu’il faisait, choisissant plutôt de crier à propos de sa publication. «Propagande littéralement russe».

«Un sénateur américain répand de la propagande russe dénigrant les forces armées américaines», hurla le Lincoln Project, une collection d’anciens agents du GOP en proie au scandale désormais dévoués à l’élection des démocrates.

Cruz «A retweeté une vidéo de propagande russe et a qualifié l’armée américaine de faible. C’est ainsi qu’il pense que vous faites appel à la base républicaine en 2021 », a tweeté Tommy Vietor, ancien porte-parole de l’administration Obama et co-animateur de Pod Save America.

Ted Cruz a retweeté une vidéo de propagande russe et a qualifié l’armée américaine de faible. C’est ainsi qu’il pense que vous faites appel à la base républicaine en 2021. Vraiment bizarre. pic.twitter.com/WSyps1J1c1 – Tommy Vietor (@ TVietor08) 20 mai 2021

Il a été repris par l’avocat promoteur du Russiagate Bradley P. Moss Esquire, qui a déclaré un «Un politicien flasque répand de la propagande russe pour frapper nos militaires.»

L’écrivain atlantique et « conservateur de principe » Tom Nichols a déclaré que Cruz aurait dû demander « experts » comme lui à quoi ressemble vraiment l’armée russe, « Mais si vous préférez pomper leur propagande, c’est une autre voie à suivre. »

Vous savez, sénateur, nous sommes nombreux à être des experts en la matière et nous pourrions vous parler des conneries de cette publicité russe, et vous expliquer à quoi ressemblent vraiment les choses là-bas, mais si vous préférez pomper leur la propagande, c’est une autre voie à suivre. https://t.co/6tgc0TKLPB – Tom Nichols (@RadioFreeTom) 20 mai 2021

Cruz “Vient de retweeter une vidéo de propagande de l’armée russe. Littéralement, en russe,»S’est écriée la chroniqueuse d’opinion de CNN et du Washington Post, Frida Ghitis.

« Avez-vous d’autres vidéos de propagande russe que vous aimeriez promouvoir, sénateur? » a demandé Kevin Kruse, professeur à Princeton et activiste démocrate.

Aussi, je ne suis pas sûr que vous vouliez appeler les militaires « émasculés » après que vous vous êtes retourné pour l’homme qui s’est moqué de vous comme Lyin ‘Ted, a traité votre femme de laid, et a dit que votre père avait tué JFK. – Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 20 mai 2021

D’autres militants de la résistance ont simplement opté pour ad hominem chargé de jurons attaques et élevé Le voyage de la famille de Cruz au Mexique plus tôt cette année, lors d’une panne de courant due au temps glacial au Texas.

Aucune des critiques ne porterait sur la substance de la vidéo originale du mashup – qui opposait l’approche russe pour attirer des hommes à servir dans les forces armées à celle récemment adoptée par l’armée américaine.

La publicité russe, qui remonte à 2014, dit aux soldats potentiels que « Ce qui était hier n’a pas de sens » et cela «Personne ne se soucie de qui tu étais.» Le plus grand ennemi est «Toi d’hier» et la mission est de trouver cet ennemi, de le vaincre et de revenir victorieux. « Parce que demain est le premier jour de votre nouvelle vie, » conclut le narrateur.





Bien qu’il soit devenu un succès sur YouTube en mai 2014, il était peu connu aux États-Unis – jusqu’à ce que le média conservateur Townhall en parle la semaine dernière, contrairement au « Appel » campagne vidéo promue par l’armée américaine.

La vidéo spécifique – qui constitue la seconde moitié du mashup que Cruz a tweeté, quelque chose que ses critiques n’ont apparemment jamais remarqué – mettait en vedette une caporale appelée Emily, qui parle principalement de sa vie antérieure, de sa politique identitaire et de son activisme.

L’administration américaine actuelle – et ses défenseurs en ligne – sont particulièrement sensibles à la critique du nouveau, « Réveillé » Pentagone. En mars, lorsque l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a fait le même genre de comparaison – contrastant avec « féminin » L’armée américaine avec une armée chinoise plus masculine – le Pentagone lui-même s’est impliqué, publiant un communiqué de presse officiel sur « Frapper » Carlson pour « Dissing diversité. »





Après qu’un certain nombre d’officiers en service actif aient publié des vidéos dénonçant l’animateur de Fox News, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a ajouté que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin « partage la répulsion de tant d’autres à ce que M. Carlson a dit. »

