Ted Cruz avertit les Émirats arabes unis que “les Américains regardent” alors qu’un médecin dit qu’un citoyen américain emprisonné n’a plus que quelques semaines à vivre

Un Américain mourant qui a été emprisonné à Dubaï pendant 15 ans n’a peut-être plus que quelques semaines à vivre, selon un médecin basé à Houston qui a examiné ses dossiers médicaux, incitant le sénateur Ted Cruz à avertir les Émirats arabes unis que “les Américains regardent”. “

Des dossiers médicaux récemment obtenus montrent que Zack Shahin, un Américain naturalisé du Texas, souffre de problèmes cardiovasculaires et neurologiques, de maladies de la thyroïde, de la gastro et de la prostate ainsi que d’infections qui font pourrir sa chair, entre autres maux. Sa famille maintient l’innocence de Shahin et a déclaré que le département d’État américain avait pris peu de mesures.

“En résumé, ce patient a une maladie dans plusieurs systèmes d’organes et son pronostic à long terme est désastreux”, a écrit le Dr Sanford Lubetkin, qui est certifié en médecine interne et en cardiologie, dans une lettre au secrétaire d’État Antony Blinken demandant de l’aide. . “Son état de santé général est au mieux inacceptable.”

Après avoir examiné les dossiers médicaux, Lubetkin a plaidé pour que le Département d’État prenne “toutes les mesures nécessaires et appropriées” pour faciliter la libération de l’Américain et a averti que Shahin “pourrait mourir dans les semaines” si rien n’est fait. La famille du prisonnier a également envoyé les dossiers médicaux de Shahin au Département d’État puisque, à leur connaissance, les fonctionnaires n’ont jamais pu obtenir ces dossiers.

“Nous ne sommes pas des experts médicaux, mais il est toujours utile d’avoir une image plus complète de l’état de santé actuel de votre père”, a écrit mardi le département d’État dans un e-mail examiné par Fox News. “Nous continuons à travailler sur le cas de votre père et je ne manquerai pas de revenir quand j’aurai des mises à jour substantielles à partager.”

Le département d’État n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Cruz a été en contact avec le Département d’État et les Émirats arabes unis pour demander la libération de Shahin.

“Il est plus que temps pour Zack Shahin de rentrer à la maison et de retrouver sa famille”, a déclaré le républicain du Texas à Fox News dans un communiqué. “J’ai vu les rapports sur sa santé et son hospitalisation, et le fait indéniable est qu’il s’aggrave, pas mieux.”

“Cette question ne concerne plus les actes répréhensibles présumés mais la compassion humanitaire de base”, a ajouté Cruz. “Les Emirats sont des alliés proches et précieux, et les Américains surveillent de près pour s’assurer qu’ils font ce qu’il faut.”

Shahin dirigé une société de développement immobilier prospère aux Émirats arabes unis, mais il a démissionné en 2008 lorsque des retombées politiques ont suivi la mort du dirigeant de Dubaï. Il a été arrêté peu de temps après et a finalement été reconnu coupable de fraude, de détournement de fonds et d’autres délits financiers.

Les quatre grands cabinets comptables mondiaux ont audité son ancienne société pendant les années où le Libanais était PDG et n’ont trouvé aucune perte financière ou preuve des crimes il a été accusé, selon la famille de Shahin.

Martin Lonergan, qui a été détenu avec Shahin en 2020, a précédemment détaillé les conditions de vie inhumaines dans la prison des Émirats arabes unis. Il a décrit son ancien compagnon de prison comme un « homme brisé » qui « pourrit ».

Shahin a été transféré dans un hôpital à l’automne. Les dossiers médicaux ainsi que son témoignage, tous deux obtenus par Fox News, montrent que Shahin a subi huit procédures depuis 2019, dont une intervention chirurgicale en octobre et une autre en novembre pour retirer la chair en décomposition des infections à pseudomonas.

Ces chirurgies ratées ont causé d’autres complications et une infection qui s’est propagée aux poumons de Shahin, selon Lubetkin.

Shahin a également développé une hernie qui ne peut pas être opérée en raison de sa mauvaise santé et a des problèmes coronariens qui l’exposent à un risque d’événement cardiaque grave, a écrit le médecin dans sa lettre à Blinken.

De plus, Lubetkin a noté que Shahin souffre d’une multitude de problèmes neurologiques causés par les conditions de vie en prison. Un neurochirurgien émirati a recommandé une chirurgie de la colonne vertébrale.

En raison de ces nombreux problèmes de santé, Shahin a déclaré qu’on lui avait prescrit 22 médicaments par jour. Mais les pénuries l’empêchent d’en obtenir jusqu’à quatre à la fois.