Ted Cruz accuse Facebook de censurer le contenu de Covid-19 « au nom du gouvernement », suggère que les utilisateurs pourraient poursuivre la plate-forme en justice pour des messages supprimés – RT USA News

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a accusé Facebook d’avoir agi en tant qu’«agence d’État» pendant la pandémie de Covid-19 pour le gouvernement et des responsables de la santé comme le Dr Anthony Fauci, affirmant que ce comportement devrait avoir des conséquences juridiques.

Cruz a utilisé le récent renversement de Facebook sur une règle pour signaler les publications suggérant que Covid-19 était d’origine humaine comme preuve que l’entreprise est active « au nom du gouvernement » dans une interview dimanche avec Maria Bartiromo de Fox News.

« Ces dernières percées ont de réelles conséquences car il est maintenant clair que Facebook opérait sous la direction et au profit direct du gouvernement fédéral et agissait en tant que censeur du gouvernement, utilisant sa position de monopole pour censurer au nom du gouvernement. dit le sénateur.

Le fait que Facebook semble s’inspirer du gouvernement et de responsables comme Fauci, a déclaré Cruz, signifie qu’ils ne pourront peut-être pas se cacher derrière leurs habitudes habituelles. « entreprise privée » défense car ils agissent en tant que « agence d’État. »





« Quand ils disent : « devrions-nous censurer cela ? Et Fauci dit: ‘Oui.’ Et ils le censurent pour le gouvernement fédéral. Et puis comme par magie, lorsque le gouvernement change d’avis et dit : « Oh, tous ces faits qui étaient là il y a un an, maintenant vous êtes autorisé à en parler. » Ils arrêtent de le censurer en appuyant simplement sur un interrupteur », Cruz a déclaré, ajoutant que la plate-forme devrait être ouverte à « responsabilité juridique très grave ».

Facebook a annoncé en février qu’il surveillait des publications suggérant que Covid-19 avait des origines artificielles, une théorie du complot auparavant « démystifiée » qui est maintenant un sujet débattu alors que les enquêtes sur les origines du virus se poursuivent. La société a annoncé ce mois-ci qu’elle renversait la politique après « consultation avec des experts en santé publique ».

Cruz allègue que seuls les responsables gouvernementaux ont adopté une position plus légère sur les théories selon lesquelles le virus aurait été créé lors d’un accident de laboratoire à Wuhan qui a incité le géant des médias sociaux à modifier sa politique.

Le sénateur du Texas affirme que le renversement évident de Facebook pourrait et devrait éventuellement les ouvrir à des poursuites judiciaires de la part d’utilisateurs précédemment censurés.

« Si vous êtes sorti et avez publié les faits qui ont conduit il y a un an à la très forte probabilité que le virus COVID se soit échappé d’un laboratoire du gouvernement chinois à Wuhan, en Chine, si vous avez publié cela il y a un an et qu’ils l’ont supprimé, je pense qu’il y a un très bon argument, vous avez une cause d’action contre Facebook », il a dit.

Cruz a également tourné son attention vers Fauci et le récent vidage d’e-mails à la suite de plusieurs demandes de Freedom of Information Act, accusant le médecin de « trompeur » le peuple américain, avec Facebook.





« Je dois dire que cette décharge d’e-mails qui est sortie montre clairement que ce n’est pas seulement bâclé, c’est systématique, et c’est systématiquement un effort pour induire le peuple américain en erreur », a-t-il dit, se référant à des courriels où Fauci est apparemment plus ouvert au fait que Covid soit d’origine humaine que ce qu’il a dit dans ses déclarations publiques.

De nombreux législateurs républicains ont appelé Fauci à démissionner de son poste, citant le récent vidage des e-mails et les multiples volte-face apparentes sur des questions clés.

Le président Joe Biden a déclaré cette semaine qu’il « très confiant » à Fauci malgré les récentes controverses, et l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a confirmé que Biden n’avait pas l’intention de pousser Fauci hors de son poste.

