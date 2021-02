Ted Cruz à gauche derrière un caniche de la famille nommé Snowflake quand il a fui le Texas glacial pour se rendre à Cancun

Ted Cruz et sa famille ont laissé leur caniche Snowflake derrière eux lorsqu’ils se sont envolés pour le Mexique, a-t-il émergé, le chien restant dans la maison non chauffée de Houston alors que les Cruz se sont pris le soleil.

Cruz a déclaré que sa maison avait perdu de l’électricité vers 18 heures mardi soir.

« Il a fait froid, dans les années 30 dans la maison », a-t-il déclaré jeudi soir à l’émission Fox News de Sean Hannity, après être revenu cet après-midi, réprimandé, à la suite d’un tollé.

«Il est resté sans électricité pendant deux jours.

Snowflake, le caniche de Cruz, a été laissé dans leur maison glaciale alors qu’ils se rendaient au Mexique

Jeudi à 13 heures, un journaliste, Michael Hardy, a repéré Snowflake regardant par la porte

Les voisins ont déclaré aux journalistes que leur électricité avait été rétablie après 24 heures.

Cruz et sa femme Heidi se sont envolés mercredi de l’aéroport de Houston à 16 heures, avec leurs filles Caroline et Catherine, 10 et 12 ans.

Un gardien de sécurité en poste à l’extérieur de la propriété a déclaré qu’il avait été chargé de nourrir et de s’occuper du chien, dans la maison glacée.

Le chien a été adopté par la famille comme chiot en 2014.

Cruz a atterri à l’aéroport de Houston vers 17 heures jeudi.

Le sénateur du Texas est vu à l’aéroport de Cancun jeudi, rentrant chez lui après 24 heures d’absence

Sa femme et ses filles sont restées au Mexique, profitant des températures des années 70 dans leur complexe de 300 $ la nuit sur la plage de Cancun.

Vingt-quatre personnes sont mortes à ce jour au milieu des températures les plus froides depuis des décennies.

Cruz a admis jeudi que son voyage, qui avait déclenché un tollé furieux parmi ses électeurs gelés, avait été une erreur.

« C’était évidemment une erreur et avec le recul, je ne l’aurais pas fait », a-t-il déclaré à son retour à son domicile de Colonial Revival, dans le quartier de River Oaks à Houston.

«J’essayais d’être papa», expliqua-t-il.

« Et nous avons tous pris des décisions – quand vous avez deux filles qui ont froid pendant deux jours, et qui n’ont pas eu de chauffage ou d’électricité, et elles disent: « Écoutez, nous n’avons pas d’école, pourquoi ne on n’y va pas, sortons d’ici. »

Cruz a admis plus tard à Hannity qu’il avait l’intention de rester à la station balnéaire « tout le week-end », travaillant pour aider ses congelés de Cancun.

Cruz, dans des images obtenues par CNN, est vu en train de descendre un escalator à son arrivée à l’aéroport de Houston, après son voyage à Cancun

Ted Cruz a été vu dans l’avion rentrant de Cancun à Houston après son voyage d’une nuit

Il a changé son vol, a-t-il dit, en réalisant que ce n’était pas un bon look.

« Nous étions blottis autour de la cheminée derrière moi parce que c’était la seule chaleur de la maison.

« Après quelques jours, alors qu’il faisait très froid, chez les adolescents à l’extérieur, mes filles ont dit que l’école avait été annulée, pouvons-nous faire un voyage et aller dans un endroit chaud.

Et Heidi et moi, en tant que parents, nous avons dit OK, bien sûr.

«Alors hier soir, je suis descendu avec eux à la plage. Et je suis rentré cet après-midi.

«J’avais initialement prévu de rester le week-end et d’y travailler à distance.

« Alors que je descendais, j’ai commencé à avoir des doutes presque immédiatement », a-t-il déclaré.

«Parce que la crise ici au Texas, vous devez être sur le terrain, car autant que vous pouvez le faire par téléphone et Zoom, ce n’est pas la même chose.

«Je suis donc revenu cet après-midi et je travaille ici pour faire tout ce que nous pouvons pour mettre le courant.

La décision des Cruz de quitter leur animal de compagnie a déclenché une nouvelle fureur sur les réseaux sociaux.