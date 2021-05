Ted Cruz a fustigé après avoir déclaré sur vidéo qu’il «  menait le combat  » pour Donald Trump le 6 janvier – RT USA News

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) est critiqué comme un «insurrectionnel» qui devrait être démis de ses fonctions après avoir été interrogé sur vidéo sur les raisons pour lesquelles il n’a pas «fait plus» pour aider à renverser l’élection présidentielle de 2020.

Lors d’un événement jeudi en Virginie, Cruz a été confronté à une femme qui a déclaré qu’elle pensait que Trump était le véritable vainqueur de l’élection présidentielle.

«Vous vous demandez pourquoi vous n’avez pas fait plus pour vous battre pour le président [Donald] Trump le 6 janvier? a-t-elle demandé à Cruz, ce à quoi le sénateur a déclaré qu’il avait mené des objections au Sénat contre la victoire de Joe Biden, mais qu’il n’avait pas le soutien dont il avait besoin.

«Mais vous auriez pu faire plus. Je veux dire, nous savons tous que Joe Biden n’a pas remporté cette élection ». a réclamé la femme. « Je sais au fond de moi que Joe Biden n’a pas remporté cette élection. »

«J’ai mené le combat» Cruz a déclaré après avoir tourné un regard inconfortable vers la caméra. «En fin de compte, vous devez avoir les votes sur le parquet du Sénat.»

Les critiques de Cruz ont capitalisé sur la vidéo depuis qu’elle a été publiée vendredi par Lauren Winsor de Under Current, la présentant comme la preuve que le sénateur du Texas a aidé à lancer le « insurrection. »

« [Ted Cruz] ADMET qu’il a mené le «Combat» – l’insurrection, la tentative d’installer un candidat vaincu à la présidence », actrice et militante libérale Debra Messing tweeté en réaction à la vidéo.

«Il y a beaucoup de raisons de s’énerver là-dedans», Fred Wellman du Lincoln Project, un critique de longue date de Cruz et Trump, ajoutée.

Ce qui est génial dans cette vidéo, c’est à quel point Ted Cruz veut clairement s’éloigner de cet électeur qui croit tous les mensonges que Ted Cruz lui a racontés et elle ne comprend pas pourquoi il n’en fait pas plus! https://t.co/K9kB4ssB7T – Sarah Longwell (@ SarahLongwell25) 7 mai 2021

Le regard sur le visage de Cruz quand il se rend compte que la femme est une folle complète qui croit tout ce qu’il a dit https://t.co/PBEuml66us – Jonathan Chait (@jonathanchait) 7 mai 2021

Cruz a répondu à la vidéo dans un tweet, critiquant les supposés libéraux « je t’ai eu » moment et a appelé l’incident entier comme une configuration par un « Undercover Leftie. »

« Hystérique: (1) Les gauchistes de Twitter pensent que ce gaucher » infiltré « est un véritable partisan de Trump, » il tweeté. «(2) Ils pensent que c’est un ‘gotcha’ que j’ai ‘mené le combat’ – pas avec violence, mais avec ‘VOTES au Sénat’. (3) Je voulais que les résultats soient vérifiés, mais nous «n’avons pas eu les votes au Sénat». »





Cruz’s «Mener le combat» Le commentaire fait référence à ses efforts, avec de nombreux autres sénateurs, pour s’opposer aux résultats de la Pennsylvanie, l’un des nombreux États que Trump a officiellement perdus, mais a prétendu avoir gagné si ce n’est pour des bulletins de vote frauduleux.

Cruz a expliqué dans une déclaration à l’époque que son objection ne visait pas à « contrecarrer » les résultats des élections, mais plutôt pour répondre aux préoccupations des citoyens. L’élection, a-t-il soutenu, « Comportait des allégations sans précédent de fraude électorale, de violations et d’application laxiste de la loi électorale et d’autres irrégularités de vote » et ces inquiétudes devaient être résolues. L’objection a été rejetée avant que le Congrès n’ait officiellement certifié la victoire de Joe Biden.

L’objection de Cruz a fait de lui une cible commune pour les militants libéraux et les politiciens. Après avoir contacté la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) plus tôt cette année sur une question avec laquelle ils étaient tous les deux d’accord – l’arrêt de l’application de négociation d’actions RobinHood bloquant l’achat d’actions GameStop – le législateur d’extrême gauche a répondu que Cruz avait essayé. l’avoir « Assassiné. »





