Ted Cruz a étonné par cette comparaison de l’annonce de recrutement de l’armée russe avec notre armée «réveillée, émasculée». – Le bon scoop

Vous avez vu les publicités que l’armée a utilisées pour le recrutement de la génération Y éveillée qui peuvent cocher la moitié ou plus des cases de la liste de contrôle intersectionnelle réveillée. Ils sont terribles, embarrassants et se moquent de la réputation des militaires au pays et à l’étranger.

Mais vous n’avez peut-être pas vu quelqu’un les comparer à des publicités étrangères. Parce que cela aggrave les choses d’un facteur de milliers. À tel point que Ted Cruz a été contraint de dire «de la merde sacrée» en réaction, quand il a vu ceci:

Annonce de l’armée russe vs annonce de l’armée américaine

2021pic.twitter.com/tGQeY3dJa6 – Pardes Seleh (@PardesSeleh) 19 mai 2021

Qui peut lui reprocher cette réaction:

Putain de merde. Peut-être qu’une armée émasculée et réveillée n’est pas la meilleure idée…. https://t.co/8aVFMW98NM – Ted Cruz (@tedcruz) 20 mai 2021

Superbe. Terrible. Humiliant. L’Amérique de Biden.