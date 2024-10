Tecumseh cherche à renouveler le millage pour refaire surface des rues de la ville

TECUMSEH — Les électeurs de Tecumseh sont demandé de renouveler un millage qui a aidé la ville à refaire le revêtement de plusieurs rues locales au cours des 10 dernières années.

Les problèmes qui ont initialement conduit les autorités municipales à demander un montant à payer pour refaire le revêtement des rues, à savoir les insuffisances de la formule de financement des routes de l’État du Michigan, n’ont pas été résolus par la législature de l’État, a déclaré le directeur municipal Dan Swallow. Le conseil municipal de Tecumseh a approuvé cet été la demande aux électeurs de renouveler le millage à 1,9238 moulins pour cinq ans supplémentaires. La proposition est sur le scrutin du 5 novembre.

« Tecumseh n’est pas le seul » à demander à ses électeurs du financement pour les routes locales, a déclaré Swallow. « C’est un problème à l’échelle de l’État, et de nombreuses unités gouvernementales locales, de nombreuses villes et villages ainsi que des townships, doivent demander un soutien local pour le financement des routes. »

Les rues du lotissement Herrick Park, photographiées le 2 juillet, feraient partie de celles refaites à Tecumseh si les électeurs renouvelaient le millage routier de la ville.

Si la demande est approuvée, le propriétaire d’une propriété d’une valeur imposable de 100 000 $ paierait 192,38 $ pour ce millage si la ville prélève le montant total. Swallow a déclaré que la ville n’avait pas eu besoin de prélever le montant total au cours des dernières années en raison de la valeur croissante des propriétés dans la ville. Cette année, la ville a prélevé 1,4061 moulins pour le millage routier.

La proposition actuelle permettrait à la ville de vendre jusqu’à 3 380 000 $ d’obligations pour payer des travaux sur trois ponts et 6,5 milles de rues locales. Cela représente environ 14 % des rues locales de la ville.

Les fonds que la ville reçoit grâce à la taxe sur l’essence sont classés par l’État pour les rues « principales » et « locales ». Chaque année, la ville reçoit environ 890 000 $ pour financer les travaux dans les rues principales, telles que les rues Maumee et Adrian, et 313 000 $ pour les rues locales, a déclaré Swallow au conseil en juillet. Cet argent sert à payer les travaux d’entretien, comme le déneigement et le colmatage des fissures ; acheter du sel et d’autres fournitures; location de matériel; et payer les coûts de main-d’œuvre associés. Une fois l’entretien payé, il reste à la ville environ 114 000 $ pour refaire le revêtement des rues principales. Le financement de 313 000 $ destiné aux rues locales ne couvre pas les 576 000 $ de coûts annuels d’entretien. La ville a donc alloué de l’argent de son fonds général et des fonds restants du fonds des rues principales uniquement pour couvrir l’entretien.

Un projet de resurfaçage récent et notable était Adrian Street. Une subvention fédérale a couvert ce projet de 594 200 $ qui a refait 0,8 mile, soit environ 742 750 $ par mile.

Lorsque la ville refait le revêtement des rues, elle utilise un processus de fraisage et de remblai, dans lequel environ un pouce et demi d’asphalte est gratté du haut de la rue et de l’asphalte frais est déposé, a déclaré Swallow. Les matériaux retirés peuvent ensuite être recyclés sous forme de gravier ou même renvoyés à l’usine d’asphalte pour être réutilisés.

Le repavage par fraisage et remblai prolonge généralement la durée de vie d’une surface de rue de 10 à 12 ans, a déclaré Swallow.

La ville a classé ses rues de bon à mauvais état en fonction du système de notation utilisé pour évaluer le revêtement en asphalte et a identifié les rues qui seraient repavées si le millage était approuvé :

Toutes les rues du lotissement Westhaven.

Toutes les rues du lotissement Herrick Park.

Derby et Fedora Drives et Stetson Street.

Voie Woodstock.

Lecteur Seminole.

Nokomis Street en direction ouest depuis Ternes Street et autour de North Union Street.

Terrains Curtis et Wing.

Rue Nord Oneida.

Rue East Pottawatamie entre les rues South Maumee et Division.

Le bloc 100 de South Maiden Lane.

Cairns Street entre West Chicago Boulevard et Sunset Drive.

Promenade sud-ouest.

Rue Huron.

Autoroute nord-occidentale entre Brown Street et les limites nord de la ville.

Toutes ces rues sont classées comme médiocres à passables.

Les ponts inclus dans les travaux se trouvent sur North Evans à Red Mill Pond, North Maumee Street à Evans Creek et North Union Street près du cimetière Brookside. Swallow a déclaré que les ponts ont besoin d’être refaits à neuf et d’une certaine réhabilitation structurelle, mais que les travaux prévus devraient prévoir encore 20 à 25 ans avant d’avoir besoin de travaux supplémentaires.

Si la proposition est approuvée, le travail sera effectué au cours des deux premières années, a déclaré Swallow. Les responsables de la ville ont déclaré au conseil que le regroupement des rues entraîne de meilleurs prix de la part des entrepreneurs qui effectuent les travaux. Ils ont également constaté que les résidents ont apprécié de voir les travaux effectués peu de temps après l’approbation des derniers moulins.

Une réunion d’information sur la demande de millage est prévue à 18 h 30 le lundi 21 octobre dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, 309 E. Chicago Blvd. La réunion sera également diffusé en direct à l’aide de Zoom. Le lien vers le livestream est publié sur tinyurl.com/Tec2024roadmillage.

Cet article a été initialement publié sur The Daily Telegram : Renouvellement du millage des routes Tecumseh lors du scrutin du 5 novembre