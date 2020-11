Tecno taquine le nouveau téléphone Pova avec quatre caméras, sera lancé sur Flipkart en Inde la semaine prochaine

Tecno lancera une nouvelle gamme de produits en Inde avec le téléphone Pova obsédé par la vitesse. Il sera disponible exclusivement via Flipkart à partir de 12h00 le 4 décembre (c’est vendredi prochain).

Le téléphone aura une caméra quadruple avec un flash quad LED à l’arrière. Il n’y a pas de détails sur les quatre modules, cependant, pas grand-chose non plus sur le téléphone lui-même. Mais selon les images teaser publiées par le détaillant, le téléphone aura également un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et une caméra selfie perforée à l’avant.







Images de teaser de Tecno Pova

D’autres images font allusion à une grande batterie à chargement rapide et à un chipset zippy pour les jeux, le tout sans entrer dans les détails.

Voici la page de destination de Tecno Pova sur Flipkart. Il existe également deux vidéos teaser qui n’en révèlent pas beaucoup plus, bien qu’elles offrent un autre aperçu du téléphone à venir: