Tecno Spark Go 2023 est mis en vente en Inde

Tecno a annoncé Spark Go 2023 avec des spécifications d’entrée de gamme plus tôt ce mois-ci, et la société a finalement mis le smartphone sur le marché.

L’appareil alimenté par Helio A22 est déjà en vente dans certains magasins de détail en Inde au prix de 6 999 INR, soit environ 85 $.

Tecno Spark Go 2023 est une légère mise à niveau par rapport à son homonyme 2022. Le chipset Mediatek est couplé à 3/4 Go de RAM et 32/64 Go de stockage, même si seul le combo le moins puissant, 3/32 Go, est en vente.

Bien qu’il ait Go dans son nom, la plus grande amélioration est qu’il ignore la plate-forme Android Go et va au club des grands garçons avec Android 12 et HIOS 12 en plus. L’écran est à nouveau un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 720p.

La batterie est de 5 000 mAh et prend en charge des taux de charge de 10 W via le port USB-C. Le PDG de Tecno India a déclaré dans un communiqué de presse que l’objectif principal du téléphone était “d’apporter des fonctionnalités distinguées aux nouveaux utilisateurs de smartphones”.