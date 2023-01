Tecno Spark Go 2023 annoncé

Le dernier membre de la série Tecno Spark Go est là et il apporte un écran LCD de 6,56 pouces, un chipset Helio A22 et une batterie de 5 000 mAh. Le Tecno Spark Go 2023 arbore un écran HD + avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une encoche en forme de goutte d’eau abritant sa caméra frontale de 5 MP.







Tecno Spark Go 2023

Le dos comporte un grand îlot de caméra abritant la caméra principale 13MP, un capteur de profondeur 2MP et le scanner d’empreintes digitales. Spark Go 2023 est livré avec 3/4 Go de RAM et 32/64 Go de stockage extensible via la fente pour carte microSD. Le téléphone démarre Android 12 avec HiOS 12 de Tecno en haut. La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge de 10 W via USB-C.

Tecno Spark Go 2023 est disponible dans les couleurs Endless Black, Nebula Purple et Uyuni Blue. Les détails de prix et de disponibilité n’ont pas encore été révélés.

