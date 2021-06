Tecno Spark Go 2021 arrive le 1er juillet avec un grand écran et une batterie

Le Tecno Spark Go 2020 abordable fait l’objet d’un rafraîchissement avec le Tecno Spark Go 2021. Le nouveau combiné arrivera le 1er juillet sur Amazon India, avec un dévoilement prévu à midi, heure locale.







Caractéristiques du Tecno Spark Go 2021

Le Spark Go 2021 partage de nombreuses spécifications avec son prédécesseur – l’écran sera un écran LCD de 6,52 pouces avec une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP.

Au dos, nous avons deux tireurs, un flash double LED et un scanner d’empreintes digitales. Par rapport au Spark Go 2020, la version 2021 apporte un nouveau design – trois nouvelles couleurs et lignes fantaisie feront apparaître le Go 2021.

Le téléphone aura une double VoLTE 4G, mais la liste ne révèle pas si le chipset restera Helio A20 (qui prend également en charge deux réseaux 4G en même temps) ou si Tecno a décidé d’opter pour une plate-forme plus récente.

Ce que nous savons, c’est que la capacité de la batterie restera de 5 000 mAh, mais nous ne savons pas encore si elle conservera le port microUSB daté.

