Une semaine après la sortie du Spark 7, le fabricant de téléphones Tecno a officialisé le Spark 7P.

Les principales caractéristiques sont un écran de 6,8 pouces 1640x720px avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, une caméra principale de 16MP, un chipset MediaTek Helio G70 avec 4 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh.









Tecno Spark 7P

La caméra frontale dispose d’un capteur 8MP et vous obtenez également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, une prise casque 3,5 mm et 64 Go ou 128 Go de stockage intégré extensible via la fente microSD.

Les acheteurs ont le choix entre quatre couleurs: bleu alpin, vert épicéa, noir aimant et Mojito d’été.

Tecno n’a pas encore annoncé les détails de prix et de disponibilité du Tecno Spark 7P.

