Le dernier smartphone de la gamme Spark 7 de Tecno est ici avec le Spark 7 Pro qui vient d’être annoncé. Il apporte un écran HD + de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le chipset Helio G80 de MediaTek et une batterie de 5000 mAh.

Tecno Spark 7 Pro dans ses quatre couleurs officielles

Malgré quatre découpes à l’arrière, le Spark 7 Pro n’a qu’une seule caméra utilisable – son tireur principal de 48MP. Les deux autres sont un capteur de profondeur et une « caméra AI » tandis que la quatrième découpe n’est même pas une caméra.

Le Spark 7 Pro démarre Android 11 avec la propre interface HiOS 7.5 de Tecno sur le dessus. Le stockage est disponible en options de 64 Go et 128 Go, tandis que la RAM est de 4 Go ou 6 Go selon le modèle. D’autres caractéristiques notables incluent une prise casque, deux emplacements nano SIM et un récepteur radio FM.

Le Tecno Spark 7 Pro est disponible en bleu, vert, néon et noir. Les détails de prix et de disponibilité n’ont pas encore été confirmés.