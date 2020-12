Le Tecno Spark 6 Go a fait ses débuts en Inde en tant que smartphone économique de la société technologique chinoise Techno Mobile. Le téléphone est le dernier ajout à la gamme Spark 6 qui a été dévoilée plus tôt cette année. Ses caractéristiques notables incluent deux caméras arrière, une batterie de 5000 mAh et le SoC MediaTek Helio G70. Dans le cadre de sa série Spark, la société propose des smartphones Spark 6 Air, Spark Go et Tecno Spark 5 en Inde, le tout à un prix abordable.

Le prix nouvellement lancé Tecno Spark 6 Go en Inde a été fixé à 8 699 Rs pour la seule variante de stockage de 4 Go de RAM + 64 Go. Le téléphone sera disponible à l’achat sur Flipkart à partir de 12 h 00 le 25 décembre dans les options de couleur Aqua Blue, Ice Jadeite et Mystery White. Notamment, son prix de lancement est fixé à 8499 Rs pour les mêmes options de couleur et de stockage. Le site de commerce électronique a également répertorié des offres de vente telles que l’offre d’échange d’une valeur maximale de 7950 Rs, 10% de réduction sur la carte de débit de la Banque fédérale et l’option EMI sans frais à 945 Rs par mois.

En termes de spécifications, le Tecno Spark 6 Go arbore un écran TFT HD + de 6,52 pouces (720×1 600 pixels) avec des cadres minces, un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et 480 nits de luminosité maximale. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Helio A25 accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage intégré extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Le téléphone prend également en charge les cartes double SIM (nano) et exécute HiOS 6.2 basé sur Android 10 prêt à l’emploi. Ses doubles caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module rectangulaire.

La configuration de la caméra arrière comprend un capteur principal de 13 mégapixels et un objectif AI. L’application de caméra sur Tecno Spark 6 Go prend en charge AI HDR, AI Beauty, mode bokeh et détection automatique de scène. Il y a aussi un capteur de caméra de 8 mégapixels à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau pour les selfies et les appels vidéo. Les autres caractéristiques du téléphone incluent 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth v4.2, GPS / A-GPS et une prise casque 3,5 mm. Le Tecno Spark 6 Go est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui se recharge via un port micro-USB.