Tecno présente Camon 20, 20 Pro et 20 Pro 5G

Tecno a annoncé aujourd’hui sa série Camon 20 forte de quatre membres et nous nous concentrerons sur les Camon 20, Camon 20 Pro et Camon 20 Pro 5G dans cet article. Les trois téléphones ont une conception similaire avec un îlot de caméra arrière peu orthodoxe et partagent un écran AMOLED de 120 Hz de 6,67 pouces.











Camon 20, Camon 20 Pro et Camon 20 Pro 5G

Camon 20 Pro 5G est l’un des premiers appareils lancés avec le nouveau chipset Dimensity 8050 6 nm de MediaTek – un Dimensity 1300 rebadgé de l’année dernière. Le Camon 20 Pro reçoit un SoC Helio G99 de 6 nm tandis que le Camon 20 vanille est équipé d’un Helio G85 de 12 nm. Les trois téléphones disposent de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage.







Camon 20 Pro 5G est équipé du nouveau chipset Dimesity 8050 de MediaTek

Les similitudes se poursuivent à l’arrière, où les trois téléphones de la série Camon 20 ont des caméras principales de 64MP aux côtés de tireurs macro de 2MP. Le modèle Pro 5G obtient OIS sur son objectif principal et un capteur de profondeur 2MP, tandis que les deux autres comportent des modules QVGA derrière le troisième objectif.

Il y a une caméra selfie 32MP à l’avant pour les trois téléphones. Camon 20 Pro et Pro 5G intègrent des scanners optiques d’empreintes digitales sous l’écran tandis que Camon 20 se contente d’un scanner latéral.

Dans tous les cas, vous obtenez Android 13 avec le HIOS 13 de Tecno en haut et un indice IP53 pour une résistance limitée à l’eau et à la poussière. Les téléphones sont alimentés par des batteries de 5 000 mAh avec un support de charge de 33 W.









Série Tecno Camon 20

Tecno 20 est disponible en Predawn Black, Serenity Blue et Glacier Glow tandis que les 20 Pro et 20 Pro 5G sont proposés dans les couleurs Serenity Blue et Dark Welkin. Le prix et la disponibilité restent à confirmer.