Tecno Pova Neo 5G lance avec Dimensity 810 et LCD 120Hz

Le dernier smartphone de Tecno est arrivé avec le nouveau Pova Neo 5G. L’appareil apporte un écran LCD IPS spacieux de 6,8 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le chipset Dimensity 810 de MediaTek et un appareil photo principal de 50 MP.

À l’arrière, le Tecno Pova Neo 5G contient un appareil photo principal de 50 MP ainsi qu’un module AI secondaire non spécifié. L’appareil reçoit également une caméra selfie 8MP. Le côté logiciel est couvert par Android 12 avec HiOS 8.6 de Tecno superposé. Le téléphone est proposé dans une seule configuration de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.









Tecno Pova Neo 5G dans les couleurs Sapphire Black et Sprint Blue

Tecno Pova Neo 5G est disponible dans les couleurs Sapphire Black et Sprint Blue et se vend au prix de 15 499 INR (191 $). Les ventes officielles devraient être mises en ligne le 26 septembre.

