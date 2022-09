Tecno Pova Neo 2 lance avec Helio G85 et une batterie de 7 000 mAh

La marque Transsion Tecno a lancé son dernier membre Pova en Russie avec le Tecno Pova Neo 2. L’appareil apporte un écran LCD IPS de 6,82 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous obtenez une caméra selfie 8MP logée dans une encoche perforée tandis que le dos apporte une caméra principale 16MP et un capteur de profondeur 2MP. Le chipset Helio G85 de MediaTek est à la barre, associé à 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage.











Pova Neo 2 contient une batterie de 7 000 mAh qui prend en charge jusqu’à 18 W de charge. Le téléphone démarre Android 12 avec HiOS 8.6 de Tecno en haut. Les autres caractéristiques comprennent un lecteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque et un emplacement pour carte microSD.







Tecno Pova Neo 2 est disponible en Uranolite Grey, Virtual Blue et Orange Magma. La version d’entrée de gamme 4/64 Go commence à 11 900 RUB (204 $) tandis que le modèle 6/128 Go coûte 13 990 RUB (240 $). Les ventes ouvertes en Russie commencent le 3 octobre alors que la disponibilité mondiale n’a pas encore été détaillée.

La source (en russe)