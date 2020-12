Le fabricant de smartphones Tecno, basé à Shenzhen, apporte sa dernière entrée dans le segment budgétaire indien avec le téléphone Pova. L’appareil a déjà été annoncé mondialement le mois dernier mais la version indienne présente quelques différences dans les configurations de l’appareil photo et de la mémoire.

Vous obtenez toujours un écran LCD IPS de 6,8 pouces avec une résolution HD + et une découpe perforée dans le coin gauche pour la caméra selfie 8MP. L’arrière abrite un jeu de tir principal 16MP aux côtés de deux unités 2MP pour les prises de vue macro et un quatrième objectif AI. Vous obtenez également un scanner d’empreintes digitales capacitif monté à l’arrière.





Spécifications clés de Tecno Pova

Le MediaTek Helio G80 est à la barre avec 4 Go ou 6 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage qui est encore extensible via microSD. Il y a une batterie de 6000 mAh avec une charge de 18 W tandis que l’avant du logiciel est couvert par Android 10 avec le propre HiOS 7.0 de Tecno en haut.











Tecno Pova en violet, noir et bleu

Le Tecno Pova est disponible en noir, violet et bleu. La vente au détail pour la version 4/64 Go commence à 9 999 INR (135 $) tandis que la variante 6/128 Go coûte 11 999 INR (163 $). Les ventes commencent à midi le 11 décembre.