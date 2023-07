Tecno Pova 5 Pro avec interface Arc taquiné sur Amazon

Tecno a dévoilé le Pova 5 le mois dernier et suivra bientôt avec une version Pro en Inde. Tecno n’a pas encore annoncé la date de lancement du Pova 5 Pro, mais la marque a confirmé qu’elle comportera une « interface Arc », qui, selon un teaser sur Amazon.in, utilisera peut-être des lumières LED pour les notifications et à d’autres fins similaires au Nothing Interface Glyph du téléphone (2).

Le teaser sur Amazon.in comprend également le mot « série », ce qui signifie que le Pova 5 Pro pourrait être rejoint par le Pova 5 lors de son lancement en Inde.

Le Tecno Pova 5 est alimenté par le SoC Helio G99, arbore un écran LCD FullHD + 6,78 « 120 Hz et contient une batterie de 6 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 45 W. Il démarre HiOS 13 basé sur Android 13 hors de la boîte et est livré avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Le Pova 5 dispose également d’un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et de trois caméras : une caméra principale de 50 MP, une unité de profondeur et une caméra selfie de 8 MP.

