Tecno Pova 5 Pro apporte un chipset Dimensity 6080 plus puissant, des lumières LED à l’arrière

Le Tecno Pova 5 Pro arrive et améliore le design Mecha avec des lumières RVB colorées sur le panneau arrière. Et si l’édition spéciale Free Fire n’était pas un indice suffisant, sachez que la série Pova 5 a une passion pour le jeu, qui est encore plus prononcée sur le modèle Pro.

Le Pova 5 Pro apporte plus de puissance de calcul à la table avec un Dimensity 6080, une puce 6 nm (TSMC) avec 2x Cortex-A76 (2,2 GHz) et 6x A55 (2,0 GHz) et un Mali-G57 MC2. Cela remplace le Helio G99 , qui a un processeur identique mais un GPU Mali-G52 MC2 plus faible. Bien sûr, le Dimensity permet également une connectivité 5G à large bande passante et à faible latence.

Sur ce téléphone, le chipset est associé à 8 Go de RAM (extensible avec 8 Go supplémentaires de RAM virtuelle), plus 256 Go de stockage. Une grande chambre à vapeur de 2 820 mm² et une zone de dissipation thermique de 12 979 mm² promettent de maintenir le Dimensity 2°C plus frais pendant les jeux intensifs.

Comme le modèle vanille, le téléphone dispose d’un grand écran de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Légende mobile : Bang Bang peut atteindre le maximum de 120 ips et grâce aux optimisations, il peut maintenir la fréquence d’images à 80 ips ou plus. Feu gratuit peut fonctionner à 90fps. Entre-temps, PUBG peut utiliser le moteur linéaire sur l’axe Z pour un meilleur retour haptique.

Le Tecno Pova 5 Pro est alimenté par une batterie de 5 000 mAh, qui devrait durer plus de 9 heures de jeu ou plus de 13 heures de streaming vidéo. Avec 68 W Ultra Charging, il peut se remplir jusqu’à 50 % en seulement 15 minutes, tandis qu’une charge complète à 100 % prend 45 minutes.

Tecno a activé certaines fonctionnalités intéressantes telles que Bypass Charge – cela retire la batterie de l’équation et alimente le téléphone directement à partir d’un chargeur ou d’une banque d’alimentation. Cela réduit la chaleur et réduit l’usure de la batterie. Il existe également une fonction de surveillance du port qui vous avertira s’il y a de l’eau ou autre chose dans le port qui pourrait l’endommager.

Le Pro dispose d’une caméra arrière de 50MP, qui peut rejoindre la caméra selfie pour filmer une vidéo « double vue », qui peut être utilisée pour les vlogs. De plus, le téléphone dispose de haut-parleurs stéréo à bord, qui sont à la fois certifiés Hi-Res et DTS.

Nous vous avions promis un spectacle de lumière et le voici – le Pova 5 Pro a des bandes LED à l’arrière, qui peuvent s’allumer en 9 couleurs. Ils sont utilisés pour les notifications (par exemple, les appels entrants), les avertissements (batterie faible) et même les actions dans le jeu.

Le Tecno Pova 5 Pro sera bientôt disponible. Comme son frère vanille, celui-ci aura également une édition spéciale Free Fire. Cela inclura un look personnalisé pour le téléphone et des thèmes spéciaux. Le Pova 5 Pro Free Fire sera disponible en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.