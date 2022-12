Tecno Pova 4 sera bientôt lancé en Inde

Le Tecno Pova 4 dévoilé en octobre sera bientôt lancé en Inde. Tecno n’a pas encore révélé la date de lancement, mais la société a confirmé qu’il sera vendu via Amazon.fr.

Le Tecno Pova 4 est alimenté par le SoC Helio G99 et dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage à bord. Le smartphone exécute Android 12 prêt à l’emploi et contient un écran LCD HD+ de 6,82 pouces à 90 Hz avec un trou perforé pour la caméra selfie 8MP. La caméra principale à l’arrière utilise un capteur 50MP.

L’ensemble du package est alimenté par une batterie de 6 000 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 18 W. Le reste des points forts du Tecno Pova 4 comprend des haut-parleurs stéréo, NFC et un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Tecno avait également présenté le Pova 4 Pro aux côtés du modèle vanille, mais on ne sait pas s’il sera lancé en Inde avec le Pova 4.

Le Tecno Pova 4 Pro est livré avec un panneau FullHD + AMOLED, plus de stockage et une charge plus rapide. Vous pouvez vérifier la comparaison des spécifications de Tecno Pova 4 et Tecno Pova 4 Pro ici.

