Tecno Pova 4 est livré avec une batterie de 6 000 mAh, Pova 4 Pro ajoute une charge de 45 W

Deux nouveaux téléphones de Tecno ont fait leurs débuts aujourd’hui – le Pova 4 et le Pova 4 Pro. Les deux partagent le chipset Helio G99 et une batterie suffisante de 6 000 mAh et le Pro ajoute un écran OLED et une charge plus rapide.

Le Pova 4 et le Pova 4 Pro ne seront disponibles qu’au Bangladesh pour le moment, mais nous nous attendons à ce que le duo arrive bientôt sur d’autres marchés.

Tecno Pova 4 dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage. Il est construit autour d’un écran LCD de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et a une résolution HD+. Il y a une encoche en forme de goutte d’eau pour l’appareil photo 8MP.

Il y a deux autres caméras à l’arrière – le tireur principal a un capteur 50MP, mais il n’y a aucune information sur la seconde. Nous pouvons supposer en toute sécurité un capteur auxiliaire 2MP pour la profondeur ou la macro. Il y a aussi un flash à double LED sur le côté.

La batterie de 6 000 mAh est limitée à des vitesses de charge de 18 W. Les autres points forts incluent Android 12, les haut-parleurs stéréo, le NFC et la radio FM. Le téléphone est disponible dans les couleurs Uranolith Grey ou Fluorite Blue, tandis que les prix restent à annoncer.









Tecno Pova 4

Le Pova 4 Pro arbore le même chipset Helio G99, mais possède un AMOLED plus petit de 6,66 pouces avec une résolution Full HD +, et Tecno a conservé la fonction de taux de rafraîchissement de 90 Hz. La RAM est de 8 Go, tandis que le stockage est de 256 Go et extensible via des cartes microSD.

Les caméras restent inchangées – tireur selfie 8MP, principal 50MP et un tireur non confirmé, probablement un objectif portrait.

Une autre mise à niveau clé du Pova 4 Pro est la charge de 45 W pour la batterie de 6 000 mAh. Il est livré avec une charge inversée de 10 W.







Tecno Pova 4 Pro

Tecno propose le Pova 4 Pro dans une seule couleur – Fluorite Blue. Le prix est fixé à 26 900 BDT, soit environ 260 $. Les dates de disponibilité restent à confirmer.

Source 1 • Source 2