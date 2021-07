Tecno Pova 2 taquiné en Inde avec une énorme batterie

Un responsable de TECNO a partagé une image teaser du soi-disant téléphone Pova 2 doté d’une énorme batterie de 7 000 mAh. Le combiné lui-même n’est pas exactement nouveau et a déjà été sur les étagères aux Philippines, mais ce teaser est destiné au marché indien.

Le tweet ne donne pas de date ni d’heure précise à laquelle le Pova 2 devrait être attendu en Inde, il dit juste « bientôt ». Et comme l’appareil est déjà en ligne aux Philippines, nous connaissons la plupart des spécifications et celles-ci incluent un panneau LCD IPS de 6,9 ​​pouces avec un trou de perforation centré pour la caméra selfie, MediaTek G85 et jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne stockage.

Un appareil photo principal de 48 MP dirige le spectacle à l’arrière, rejoint par trois capteurs de 2 MP – deux pour la profondeur (pour une raison quelconque) et un pour les prises de vue macro. La caméra frontale est de 8MP. Malheureusement, la batterie de 7 000 mAh peut être chargée sur une brique de charge de 18 W pas si rapide.

Aux Philippines, Tecno demande environ 160 $ ​​pour la version de base 4 Go/64 Go, alors attendez-vous au même prix en Inde.

La source