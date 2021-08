Tecno Pova 2 lancé en Inde

Exactement un mois après son lancement initial aux Philippines, Tecno Pova 2 a été introduit sur le marché indien. Le prix est fixé à 10 499 INR (141 $) pour la version 4/64 Go, tandis que le modèle 6/128 Go se vendra 12 499 INR (168 $). L’appareil sera disponible dans les couleurs noir, argent et bleu à partir du 5 août via Amazon India.





Détails du lancement de Tecno Pova 2

Tecno Pova 2 est livré avec un écran LCD IPS de 6,9 ​​pouces avec une résolution FHD + et une découpe perforée pour sa caméra selfie 8MP. Il y a un tireur principal de 48 MP à l’arrière ainsi que trois modules auxiliaires de 2 MP pour les données macro et de profondeur.

Le MediaTek Helio G85 est assis à la barre tandis que la batterie est évaluée à 7 000 mAh et prend en charge une charge de 18 W. L’avant du logiciel est couvert par HIOS 7.6 avec Android 11 sur le dessus. Les autres caractéristiques notables incluent une prise casque, un récepteur radio FM et un lecteur d’empreintes digitales latéral.