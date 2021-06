Tecno Pova 2 annoncé : un écran 1080p et une énorme batterie de 7 000 mAh

Le Tecno Pova 2 a été dévoilé aujourd’hui aux Philippines – un téléphone de jeu économique autoproclamé avec un prix de 8 000 PHP (167 $ / 137 €) et une énorme batterie de 7 000 mAh. C’est 1 000 mAh de plus que le Pova d’origine, mais les mises à niveau ne s’arrêtent pas là.

Pour commencer, le grand écran de 6,9 ​​pouces a une résolution de 1080p+ (20,5:9), une amélioration majeure par rapport à l’écran de 6,8 pouces 720p+ de son prédécesseur. De plus, le taux d’échantillonnage tactile est augmenté à 180 Hz pour des temps de réponse plus rapides (le taux de rafraîchissement est toujours de 60 Hz).





Tecno Pova 2

Le Pova 2 est livré avec un chipset légèrement plus puissant, un Helio G85. Cette puce de 12 nm possède deux cœurs Cortex-A75 et un GPU Mali G52 MC2. Par rapport à la puce G80 du modèle précédent, celle-ci exécute son GPU à une horloge légèrement plus élevée, mais pas assez pour compenser le fait qu’elle doit pousser deux fois plus de pixels.

Du côté positif, vous obtenez plus de mémoire en standard, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a un emplacement dédié pour une carte microSD si vous avez besoin de plus de stockage. Le téléphone est livré avec Android 11 prêt à l’emploi (techniquement avec HiOS 7.6).

Tecno se vante également des optimisations du moteur de jeu ET et de l’espace de jeu 2.0 qui peuvent augmenter le processeur et le processeur graphique selon les besoins. Les systèmes sont conçus avec le Légendes mobiles: Bang Bang Jeu MOBA en tête.

La batterie de 7 000 mAh supportera même de longues sessions de jeu, la charge reste à 18 W (comme avant). Au moins Tecno bascule le port USB sur Type-C. Il s’agit d’un téléphone double SIM avec 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 et un récepteur radio FM.

La caméra arrière du téléphone a été mise à niveau avec un capteur principal de 48 MP (au lieu de 13 MP) avec une ouverture de f/1.8. Il y a aussi trois modules d’assistance 2MP à l’arrière. La caméra selfie contient un capteur 8MP.

Le Tecno Pova 2 sera en pré-commande le 5 juin, les ventes débuteront le 11 juin. Il sera disponible auprès de plusieurs détaillants en ligne aux Philippines : Shopee, Lazada, Memo Express et Kimstore. Notez que chaque détaillant offre ses propres avantages de précommande.

Soit dit en passant, Tecno lancera une petite promotion sur Lazada et Shopee le 6 juin, réduisant jusqu’à PHP500 (10 $) le prix de plusieurs de ses autres téléphones. La promo se terminera le 8 juin.

La source | Via 1 | Via 2