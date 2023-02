Tecno Pop 7 Pro arrive avec un look familier

Tecno a introduit un nouveau téléphone sur ses marchés africains appelé Pop 7 Pro. Les détaillants au Nigeria et en Ouganda ont déjà le téléphone en vente, et c’est un appareil super abordable avec un chipset Helio A22. Le grand îlot carré pour la double caméra et le lecteur d’empreintes digitales semble familier, et après une enquête plus approfondie, nous avons réalisé qu’il s’agissait du Spark Go 2023 avec un nouveau nom.

Le Pop 7 Pro a exactement les mêmes spécifications que son jumeau rebadgé – LCD de 6,6 pouces avec une résolution de 720p et un rapport élevé de 20:9. Le système d’exploitation est Android 12 avec HiOS 12 en haut, tandis que la double caméra est de 13 MP principal + QVGA pour la profondeur en mode portrait. Le tireur de selfie est de 5 MP.

Ce téléphone est livré avec une batterie de 5 000 mAh et des capacités de charge de 10 W via un port USB-C. Tecno propose le Pop 7 Pro avec 64 Go de stockage et 3 Go ou 4 Go de RAM. Les prix au Nigeria commencent à partir de 64 000 NRN, soit environ 140 $, et l’appareil peut être trouvé dans les magasins hors ligne des grandes villes.