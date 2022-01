Tecno Pop 5X fait ses débuts avec Android 10 Go, chipset Unisoc

Il y a toujours de la place pour un autre smartphone ultra-abordable, ou du moins c’est ce que pensait Tecno. La marque Transsion a lancé l’appareil Pop 5X au Mexique avec un processeur quadricœur, Android 10 Go et une batterie de 4 000 mAh.

À l’avant, nous avons un écran HD de 6,5 pouces avec une caméra selfie de 5 MP montée sur une encoche en forme de goutte d’eau. Tecno ne révèle pas ce qu’est le chipset, mais le téléphone est probablement un iTel Vision 1Pro renommé (un autre produit de Transsion), et sur sa page de spécifications, nous pouvons voir qu’il est alimenté par un Unisoc SC9832E. La RAM est de 2 Go et le stockage est de 32 Go, mais vous pouvez étendre ce dernier avec des cartes microSD.

À l’arrière, le Pop 5X a un appareil photo principal de 8 MP et deux tireurs QVGA de ce que nous supposons être une utilité limitée. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales physique à côté de l’îlot de la caméra.







Tecno Pop 5X

Le téléphone se vend 2 000 MXN, soit environ 115 $. Il est déjà disponible dans certains magasins physiques du pays d’Amérique latine.

