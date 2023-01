Tecno Phantom X2 Pro passe en pré-commande en Inde pour 49 999 INR

Comme prévu, Tecno Phantom X2 Pro est maintenant en pré-commande en Inde pour 49 999 INR dans sa seule version de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone est disponible dans les couleurs Stardust Grey et Mars Orange et est actuellement en pré-commande via Amazon. Les ventes ouvertes devraient commencer dans une semaine le 24 janvier.

Tecno et Amazon offrent une remise de 5 000 INR sur le X2 Pro avec un échange de smartphone, ainsi que 12 mois d’abonnement gratuit à Amazon Prime et 6 mois d’EMI sans frais.

Le Phantom X2 Pro apporte un écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz et le chipset Dimensity 9000 aux côtés d’une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 45 W. L’arrière abrite une configuration à trois caméras avec des capteurs 50MP. La caméra portrait rétractable est sans aucun doute la caractéristique phare du téléphone et elle nous a impressionnés lors de notre période de test.

Vous pouvez en savoir plus sur le Phantom X2 Pro dans notre revue écrite détaillée ou profiter de la ventilation vidéo liée ci-dessous.

Page de pré-réservation Amazon Inde