Tecno Phantom X2 pour examen

Les racines de Tecno se trouvent dans le segment du rapport qualité-prix, mais la société a l’ambition de se développer sur le marché haut de gamme avec la sous-marque Phantom. Le Phantom X original offrait beaucoup pour son argent, comme c’est typique de Tecno, et avait un meilleur écran et un meilleur appareil photo que n’importe lequel de ses frères et sœurs.

Il avait aussi quelques points faibles, comme le Helio G95 – un chipset correct pour le milieu de gamme, pas si bon pour le marché cible du Phantom. Maintenant, la série X2 est là et elle améliore certains de ces défauts tout en maintenant l’accent sur la qualité de l’affichage et de la caméra (en fait, il y a aussi des améliorations majeures ici).

Nous avons déjà passé en revue le X2 Pro, maintenant nous tenons un Tecno Phantom X2 entre nos mains. Le modèle vanille qui partage néanmoins la plupart de son matériel avec le Pro, donc si vous voulez un aperçu de l’affichage, du chipset et de la durée de vie de la batterie, consultez la revue Pro. La principale différence entre le X2 et le X2 Pro réside dans les caméras. Le modèle vanille n’a pas le grand capteur principal, mais il s’appuie sur un meilleur objectif et un capteur RGBW pour améliorer ses performances. Pas de caméra portrait non plus, c’est exclusif au Pro.

En passant devant la caméra, les deux modèles ont les mêmes dimensions et fondamentalement le même design. La façon de les distinguer est que le Pro marque son appareil photo portrait rétractable avec un anneau décoratif.

Nous avons le sentiment que le design sera source de division. L’îlot de caméra accentué attire vraiment l’œil, que ce soit bon ou mauvais, c’est dans l’œil du spectateur. Nous penchons vers l’aimer – c’est unique, c’est symétrique, il n’y a pas d’étiquettes laides. Nous souhaitons que le modèle vanille ait une couleur autre que “gris”, quelque chose comme le Mars Orange du Pro. Beaucoup couvriront le dos dans un étui non transparent pour ne pas s’en soucier, mais quand même.









Phantom X2 Pro (à gauche) et Phantom X2 (à droite)

Pendant que nous tenons le Phantom X2, nous remarquons que Tecno a ajusté le rapport d’aspect de l’écran de 19,5:9 à 20:9. Cela permet de réduire d’un millimètre la largeur, ce qui rend normalement les téléphones plus faciles à tenir. Ici, cela est éclipsé par la lourdeur du téléphone – faites attention à la façon dont vous le tenez, sinon il pourrait faire un backflip.

Tecno dessert des marchés où un produit phare de 1 000 € ne se vendra pas très bien, peu importe à quel point son matériel peut être génial (pas que le X2 soit bon marché, nous arriverons au prix). Nous ne nous attendons pas à ce que le Phantom X2 soit dans toutes les catégories, mais nous nous attendions à ce que les racines de l’optimisation des ressources de l’entreprise le motivent à conserver certaines fonctionnalités pratiques à bord.

Le X d’origine avait 256 Go de stockage et un slot microSD, plus une prise jack 3,5 mm. Le Phantom X2 dispose de 256 Go de stockage et c’est tout – pas de fente pour carte mémoire, nulle part où brancher vos écouteurs filaires (sauf si vous obtenez un adaptateur USB-C, bien sûr).









La série Phantom X2 a abandonné le slot microSD et la prise jack 3,5 mm

Le X2 ressemble beaucoup plus à un produit phare que le Phantom X d’origine. Le chipset Dimensity 9000 en est une grande partie, l’Helio G95 de l’original l’a vraiment entraîné vers le bas. Le X2 est rapide et réactif et le GPU Mali-G710 MC10 peut gérer des jeux sérieux.

Le premier Phantom a une autonomie exceptionnelle avec une capacité de 4 700 mAh, la série X2 augmente la capacité de la batterie à 5 160 mAh. Cependant, le matériel le plus puissant consomme également plus d’énergie – à en juger par les résultats du X2 Pro, le X2 aura une grande autonomie de batterie sinon aussi grande que celle du X. La société a également mis à niveau le système de charge de 30W à 45W, mais nous n’avons pas constaté d’amélioration réelle. Du moins pas sur notre unité X2 Pro, nous verrons si le vanilla X2 s’en sort mieux.

Nous devons mentionner une dernière chose avant de revenir à l’examen du téléphone – le Phantom X2 est au prix de 2 700 SAR (720 $/685 €/59 000 ₹), bien que la technologie en Arabie saoudite coûte généralement plus cher qu’ailleurs en raison des taxes locales. Même ainsi, c’est un pas en avant par rapport au Phantom X, qui a été lancé en Inde à 26 000 ₹.