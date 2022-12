Tecno Phantom X2 et Phantom X2 Pro recevront au moins Android 14

Tecno a dévoilé le Phantom X2 et le Phantom X2 Pro plus tôt ce mois-ci, et malheureusement, les deux téléphones utilisent Android 12 hors de la porte. Si vous avez été impressionné par l’un ou l’autre et que vous vous demandiez à quoi vous attendre de Tecno en termes de support logiciel, voici les détails, provenant directement de l’entreprise elle-même.

La série Phantom X2 bénéficiera de mises à jour garanties pour Android 13 et Android 14. Au-delà de cela, les choses sont moins claires – la société affirme qu’une décision sur Android 15 ne sera prise qu’une fois que Google aura lancé la version finale de cette version. Ce n’est donc pas un non catégorique, mais nous ne retiendrions pas non plus notre souffle collectif.

Tecno Phantom X2 Pro

Tecno n’a pas fourni de calendrier clair (ou même vague) sur le moment où la mise à jour vers Android 13 devrait apparaître, mais au moins maintenant, vous pouvez être assuré qu’il est à venir. De plus, la société promet d’assurer au moins trois ans de “fluidité opérationnelle” pour les Phantom X2 et X2 Pro, aussi vague et relatif que cela puisse paraître.

Nous pouvons également révéler que Tecno a mis en place des plans de mondialisation, mais il prend son temps avec l’expansion. Actuellement, les appareils Tecno sont vendus dans plus de 70 pays et régions, et la marque est heureuse de se concentrer sur les marchés émergents.

Ainsi, le Phantom X2 et le Phantom X2 Pro seront d’abord disponibles en Inde, au Nigeria, au Kenya, en Arabie Saoudite, en Colombie, en Turquie et aux Philippines. Ensuite, ils se répandront sur le reste des marchés où Tecno est déjà présent.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le Phantom X2 Pro, ne manquez pas notre avis détaillé ! Et restez à l’écoute pour notre examen du X2.