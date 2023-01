Tecno Phantom X2 est en pré-commande en Inde, la vente commence le 9 janvier

Tecno a dévoilé la série Phantom X2 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, dans les dernières semaines de l’année dernière. Maintenant, la vanille Phantom X2 est arrivée en Inde, et elle est déjà en pré-commande sur Amazon dans les deux couleurs – Stardust Grey et Moonlight Silver.

Les clients indiens peuvent avoir le Phantom X2 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 39 999 INR, soit environ 485 $ ou 455 €.

Tecno a fièrement annoncé que le Phantom X2 est le premier smartphone avec Dimensity 9000 en Inde à coûter moins de 40 000 INR. Le SoC dispose également de la 5G, ce qui rend l’appareil à l’épreuve du temps lorsque la connectivité de nouvelle génération atteindra une portée plus large que la portée expérimentale actuelle.

Arijeet Talapatra, PDG de Tecno Mobile India, a déclaré dans un communiqué de presse que le Phantom X2 vise à redéfinir l’expérience haut de gamme de manière abordable. C’est un smartphone “conçu pour les zillenials” qui veulent posséder un appareil esthétique avec une technologie de pointe.

Lorsque nous avons examiné le téléphone, nous avons établi qu’il se démarque par son apparence. Il a également une solide expérience de caméra polyvalente et une autonomie de batterie et cela dans le contexte de son prix beaucoup plus élevé au Moyen-Orient, qui était le seul connu à l’époque. Le téléphone offre un bien meilleur rapport qualité-prix en Inde, où il coûte près de la moitié du prix.

Les précommandes se terminent le 9 janvier, lorsque la vente officielle commence. Tecno proposera également Phantom X2 dans divers magasins hors ligne. Les 100 premières personnes à précommander le téléphone sur Amazon et les 200 premières à le faire dans des lieux physiques recevront une mise à niveau gratuite vers Phantom X3 à chaque arrivée du nouveau téléphone.

