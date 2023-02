Tecno Phantom V Fold fuit dans les images pratiques

Le mois dernier, Tecno a présenté son concept de téléphone à écran coulissant enroulable Phantom Vision V et nous avons maintenant notre premier aperçu d’un autre appareil intéressant qui est beaucoup plus proche d’une sortie sur le marché. Tecno Phantom V Fold est un téléphone pliable de style livre plus traditionnel et nous examinons de près grâce à quelques images pratiques divulguées.











Prise en main du Tecno Phantom V Fold

Les nouvelles images montrent que Phantom V Fold apporte un écran de couverture haut et étroit avec une découpe perforée. Le dos abrite une bosse de caméra importante avec un trio d’objectifs de caméra et un flash LED. Tecno Phantom V Fold devrait être lancé plus tard ce mois-ci avec le lancement mondial prévu pour le 28 février sur la base de la nouvelle fuite.

Si la date de lancement citée est réelle, nous devrions en entendre plus parler de Tecno lui-même très bientôt. Mais jusqu’à ce que cela se produise, nous vous suggérons de ne pas retenir votre souffle.

Source