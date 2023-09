Tecno Phantom V Flip traité en vidéo avant le dévoilement officiel de vendredi

Tecno sortira vendredi son deuxième pliable via sa marque premium Phantom. Le premier était le pliable horizontal surnommé Phantom V Fold, ce nouveau modèle sera un clapet nommé à juste titre Phantom V Flip.

L’événement officiel aura lieu à Singapour, mais le téléphone est attendu en Inde et au Nigeria, entre autres marchés. En fait, le transporteur nigérian MTN est prend déjà dans précommandes (enfin, il s’agit plus d’inscriptions que de commandes réelles). Cet accord est valable jusqu’au 27 septembre, date à laquelle les ventes ouvertes commenceront probablement (au Nigeria au moins).









Le Tecno Phantom V Flip est déjà en précommande au Nigeria

L’accord est que vous déposez un dépôt de 100 000 NGN (130 $) et que vous obtenez 2 parfums de créateurs ainsi que 70 Go de données gratuitement (ce bonus est évalué à 100 000 NGN). Ces images offrent un aperçu du design, mais vous pouvez également consulter les rendus divulgués par un fabricant de boîtiers pour plus d’angles du téléphone.

Et maintenant, vous pouvez également voir une rapide vidéo pratique. L’aspect le plus intéressant du Tecno Phantom V Flip est que la société a opté pour un écran circulaire pour l’extérieur, situé au milieu de la bosse de la caméra.

Dans la vidéo, vous pouvez voir ce qui semble être une horloge toujours affichée, ainsi qu’un fond d’écran animé et quelques raccourcis. Nous doutons que cet écran soit capable d’exécuter des applications Android comme d’autres flips, mais il fonctionnera avec des widgets (vous pouvez voir « Ajouter un widget » dans la dernière diapositive).

La vidéo montre également quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant : l’écran principal à l’intérieur. Les rapports le situent à 6,9 pouces avec une résolution FHD+, tandis que l’écran extérieur est de la taille d’une montre intelligente de 1,39 pouces. Le téléphone sera alimenté par un Dimensity 1300 (basé sur les données de la console Google Play) avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les deux caméras entourant l’écran de couverture ont des capteurs 64MP et 13MP, il y a également une caméra selfie à l’intérieur.

Restez à l’écoute pour le lancement officiel du Tecno Phantom V Flip vendredi.

