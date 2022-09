Tecno a présenté le Camon 19 Pro en juin lors d’un événement au Rockeeller Center de New York. Il avait deux couleurs au lancement, mais il obtient maintenant une troisième option alors qu’il se dirige vers l’Inde.

Découvrez le Tecno Camon 19 Pro Mondrian en tant que premier téléphone dans le pays asiatique avec plusieurs couleurs changeantes à l’arrière. Le design suit les peintures abstraites de Pier Mondrian, l’un des artistes les plus populaires du XXe siècle.

Le smartphone à changement de couleur utilise la technologie des photoisomères polychromatiques. Il permet à la couverture monochrome de montrer plusieurs couleurs sous différents éclairages, imitant le rejet par Mondrian de la réalité perçue visuellement comme sujet.

Les lignes épaisses et les angles droits suivent l’idée de l’artiste de restreindre les formes aux éléments les plus élémentaires tandis que différentes couleurs apportent des significations différentes.

Le design du Camon 19 Pro n’est pas si compliqué – différents rectangles montrent différentes teintes de bleu et de violet après exposition au soleil. Le produit est réalisé après une « fabrication rigoureuse » de 22 étapes et 500 itérations de tests.

Le design est entièrement nouveau et parmi les solutions les plus rafraîchissantes du marché, mais le matériel est à peu près le même : un chipset Helio G96, un appareil photo principal de 64 MP avec capteur RGBW et une caméra portrait 2x de 50 MP. Les tireurs ont également un support EIS, OIS et HDR.

L’édition Mondrian de ce Camon 19 Pro uniquement LTE est la première variante que Tecno introduit en Inde. Le prix est de 17 999 INR et la pré-réservation débutera le 22 septembre sur Amazon.

La source