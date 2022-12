Tecno dévoile Phantom X2 avec Dimensity 9000, X2 Pro avec objectif portrait rétractable

La série Phantom haut de gamme de Tecno est de retour avec une nouvelle innovation en matière d’appareil photo et un chipset beaucoup plus puissant. Il y a deux téléphones, dont l’un apporte le premier appareil photo portrait rétractable, nous en verrons les avantages dans une minute.

Le Tecno Phantom X2 et le Phantom X2 Pro sont tous deux alimentés par le Dimensity 9000 (la version non plus). Bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière, il s’agit toujours d’une puce de 4 nm de la fonderie de TSMC utilisant une technologie récente (Cortex-X2 Prime CPU core, trois A710, quatre A510 et un Mali-G710 MC10 GPU), c’est des kilomètres d’avance sur l’Helio G95 utilisé dans l’original Phantom X. Les téléphones X2 utilisent la RAM LPDDR5X – 8 Go sur la vanille et 12 Go sur le Pro – plus 256 Go de stockage UFS 3.1.

La série X2 améliore le Phantom d’origine en exécutant l’écran AMOLED à 120 Hz (au lieu de 90 Hz). Le panneau a une diagonale légèrement plus longue, 6,8″ (au lieu de 6,7″), avec une résolution FHD+ (20:9). Cependant, le format d’image est différent (20:9 au lieu de 19,5:9), donc les téléphones sont légèrement étroits. De plus, l’écran est plus sécurisé maintenant qu’il est protégé par Gorilla Glass Victus.

Le Dimensity 9000 s’est avéré assez efficace, et ici, dans le cas des deux téléphones, il est associé à une batterie assez importante de 5 160 mAh. La plus grande batterie est associée à une charge plus rapide, 45 W (à titre de comparaison, le Phantom X avait une batterie de 4 700 mAh avec une charge de 33 W).

Avec tout cela à l’écart, il est temps de parler du système de caméra, qui est le plus grand différenciateur entre le Phantom X2 et le X2 Pro. D’abord, comment les différencier ? Le modèle Pro a un anneau décoratif autour de son objectif portrait rétractable, exclusif au Phantom X2 Pro.

La magie de l’objectif rétractable est qu’il a une ouverture f/1.5 très lumineuse, ce qui est assez large pour un objectif de smartphone de 65 mm. Par exemple, le Galaxy S22+ possède un téléobjectif de 70 mm avec une ouverture f/2,4. Le Xperia 5 IV a un objectif de 60 mm, également avec une ouverture f/2.4.

Cela a deux avantages. Tout d’abord, il laisse plus de lumière atteindre le capteur relativement grand de 50 MP (ISOCELL JN1, pixels natifs de 0,64 µm, 1,28 µm après binning). La seconde est juste une conséquence de la grande ouverture et du grand capteur – la faible profondeur de champ crée un bokeh naturel, ce qui aidera à séparer le sujet de l’arrière-plan, parfait pour les portraits.

Bien qu’il s’agisse principalement d’un appareil photo portrait, l’objectif 65 mm est suffisamment long pour être utilisé comme téléobjectif avec un grossissement de 2,5x. Quant à la raison pour laquelle il s’agit d’un objectif « rétractable », c’est pour garder le téléphone mince – un mécanisme motorisé étend l’objectif vers l’extérieur lorsqu’il est utilisé et le rétracte ensuite.

Le X2 Pro dispose également d’un meilleur appareil photo principal, un suivi du Phantom X d’origine. Il utilise un capteur ISOCELL 3.0 1/1,3″ (Samsung ISOCELL GNV) avec une résolution de 50 MP (taille de pixel native de 1,2 µm). Il est rejoint par un appareil photo ultra-large de 13 MP, qui sert également de caméra macro car il dispose d’une mise au point automatique.

Alors que le grand capteur 1/1,3″ est un moyen brutal d’obtenir plus de lumière, le Phantom X2 adopte une approche intelligente. Tout d’abord, il utilise un capteur RGBW, le “W” signifie un sous-pixel blanc. Ce capteur capte 60% de lumière en plus. De plus, au lieu d’un objectif entièrement en plastique comme sur le Pro, cet appareil photo possède un élément en verre, ce qui augmente l’apport de lumière de 30 %. La combinaison des deux approches permet de doubler la lumière capturée par le capteur par rapport à une conception traditionnelle.

Le X2 utilise le même module de caméra ultra-large 13MP qui a un mode macro et ajoute un capteur de profondeur 2MP pour le bokeh informatique (car il n’y a pas d’objectif portrait dédié). Les deux téléphones disposent d’une seule caméra selfie 32MP (le module comme le Camon 19 Pro).

Le Phantom X2 Pro est disponible en Mars Orange (qui est également l’édition Ec-Friendly utilisant des plastiques recyclés pour la couverture arrière) et Stardust Grey. Le vanilla X2 est également disponible en Stardust Grey ainsi qu’en Moonlight Silver.

La série X2 sera mise en vente dans les prochaines semaines, les détails des prix seront bientôt révélés.