Tecno dévoile Phantom X – son premier téléphone premium avec des caméras selfie principales 50MP et 48MP

Tecno se concentre sur les appareils d’entrée de gamme et de milieu de gamme pour les marchés émergents, mais la société souhaite se développer dans les segments les plus haut de gamme. À cette fin, elle relance Phantom en tant que sous-marque distincte qui créera des appareils haut de gamme. Et Phantom sort en se balançant.

Le Phantom X est le premier téléphone de la nouvelle marque et il possède un matériel de caméra assez impressionnant à la fois à l’avant et à l’arrière.

La triple caméra arrière met en vedette un module principal de 50 MP avec un grand capteur 1/1,3″ avec des pixels natifs de 1,2 µm qui atteignent 2,4 µm avec le binning. Ce capteur a un autofocus Dual Pixel et Laser et se trouve derrière un objectif f/1.85.

Ensuite, un téléobjectif de 13 MP avec un objectif de 50 mm, qui est présenté comme un appareil photo de portrait. En plus d’être bonne pour les portraits, cette distance focale est également un grossissement 2x par rapport à l’objectif principal, donc c’est aussi un téléobjectif – d’accord, 2x ce n’est pas beaucoup, mais c’est le premier téléobjectif sur un téléphone Tecno.

Le troisième module dispose d’un objectif ultra grand-angle 120º et d’un capteur 8MP. Ces caméras sont soutenues par un flash quad LED. Et obtenez ceci, il n’y a pas de capteurs de profondeur idiots ou de caméras « IA » à bord – d’autres marques (y compris Tecno) peuvent apprendre une chose ou deux. Nous n’avons même pas encore fini de parler de caméras.







Capteur 50 MP 1/1,3″ avec pixels 1,2 µm, DPAF, objectif f/1,85 • Appareil photo selfie 48 MP, 105° ultra large

Le Phantom X a une caméra selfie de 48MP à l’avant, qui est rejointe par un module ultra-large de 8MP avec un objectif à 105º. Ces deux sont aidés par un double flash LED. Sur le papier, le X possède l’une des configurations de caméra les plus impressionnantes à lancer cette année.

Le reste sonne bien aussi, à commencer par l’écran SuperAMOLED de 6,7 pouces. Il s’agit d’un panneau 90 Hz avec une résolution de 1080p+ (19,5:9) et des côtés incurvés – la marque d’un appareil haut de gamme, pour le meilleur ou pour le pire. La société a même payé pour la protection Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière de l’appareil. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran et peut déverrouiller le téléphone en 0,4 seconde.

Le Phantom est alimenté par un chipset MediaTek Helio G95. Cette puce de 12 nm avec deux cœurs Cortex-A76 et un GPU Mali-G76 MC4 est peut-être la partie la moins impressionnante de tout le téléphone. Cependant, il est connecté à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. En outre, un système de refroidissement par chambre à vapeur est attaché au chipset, ce qui promet de le garder 3 à 5º plus frais.







Jeu de puces Helio G95 avec refroidissement par chambre à vapeur • Configuration de mémoire 8/256 Go

La batterie a une capacité de 4 700 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W. Une charge de 30 minutes suffit pour ressusciter une batterie à plat et la porter à 70%.







Lecteur d’empreintes digitales intégré • La charge rapide de 33 W porte la batterie de 4 700 mAh à 70 % en une demi-heure

La dernière chose à mentionner à propos du Phantom X est le prix – hélas, nous ne le savons pas encore. Le téléphone devrait être disponible le mois prochain.



Le Phantom X sera disponible en Starry Night Blue (à gauche) et Monet’s Summer (à droite)

