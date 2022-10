Tecno dévoile la Spark 9 Pro Sport Edition, conçue par BMW Designworks

Le Tecno Spark 9 Pro a été lancé plus tôt cette année avec une sélection de plusieurs coloris. Maintenant, Tecno s’est associé à Designworks, le studio d’innovation de conception du groupe BMW, pour créer une édition spéciale du téléphone baptisée Spark 9 Pro Sport Edition.

Designworks a été chargé de choisir les matériaux, les couleurs et la finition de cette édition spéciale. Le design a apparemment été inspiré par un “talisman de cristal glacé” et mélange des zones bleues cristallines avec du blanc neigeux, parsemées de plus de triangles pour garder le thème cohérent. Les deux îlots de caméra circulaires évoquent le logo BMW, mais c’est plus un hommage qu’une copie 1:1.

La Spark 9 Pro Sport Edition s’adresse aux jeunes consommateurs qui apprécient le luxe, en particulier la variété automobile. L’équipe de conception a comparé les smartphones aux voitures en raison de la relation très personnelle que leurs propriétaires entretiennent avec eux.

“Travailler avec une entreprise comme Tecno est inspirant, car cela nous donne l’opportunité de nous concentrer sur une autre expérience utilisateur : le smartphone. Bien qu’il y ait une différence d’échelle, les smartphones et les voitures ont quelque chose en commun, c’est qu’ils sont extrêmement personnels et utilisés quotidiennement par leurs utilisateurs, et ils sont aussi un moyen d’expression personnelle. a déclaré Andre De Salis, directeur de la création, Design industriel chez Designworks.

Mis à part l’extérieur, le téléphone est le même que le Spark 9 Pro ordinaire. Cela signifie un écran LCD IPS de 6,6 pouces (FHD+), un chipset Helio G85 (exécutant Android 12/HIOS 8.6) avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible), un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo selfie de 32 MP, plus une batterie de 5 000 mAh avec 18 W mise en charge.

Le Tecno Spark 9 Pro Sport Edition sera disponible sur certains marchés en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Les détails exacts sur la date de lancement et les prix seront annoncés par région.