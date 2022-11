Tecno dévoile Eagle Eye Lens – la première télé caméra à double prisme qui suit automatiquement les objets

Les téléobjectifs typiques ont une stabilisation d’image optique (OIS) car le grossissement optique multiplie également la poignée de main. Cela fonctionne bien pour les objets statiques, mais vous devez toujours suivre manuellement les objets en mouvement – et cela a tendance à amplifier la poignée de main.

Tecno prétend maintenant avoir trouvé une solution, un système de deux prismes au lieu d’un (c’est le premier du genre). Chaque prisme peut tourner le long d’un axe – l’un peut faire +/-8°, l’autre +/-10°. Avec les deux prismes combinés, la caméra est capable de suivre automatiquement un objet – jusqu’à +/-16° sur un axe et +/-20° sur l’autre, selon Tecno.

Si vous n’arrivez pas à imaginer le fonctionnement du système, voici une courte vidéo qui illustre l’action des deux prismes :





La société a baptisé cette technologie la « lentille œil d’aigle ». Le système gère également la stabilisation optique bien sûr, en corrigeant les mouvements dans la plage de +/-6°. L’OIS et le suivi des objets sont automatisés par l’IA.

Le système fonctionne à la fois pour les photos et les vidéos et donne une meilleure qualité d’image que de le faire manuellement. La société affirme que cela sera utile lors de courses automobiles, par exemple, vous permettant de capturer une photo nette ou une image fluide de voitures rapides passant devant vous.













L’objectif Eagle Eye promet des photos plus nettes et des images plus fluides qu’un téléobjectif traditionnel

Tecno travaille sur des smartphones haut de gamme avec la technologie Eagle Eye, qui fera ses débuts l’année prochaine.