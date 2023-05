Tecno détaille la technologie Ultimage qui alimente la caméra 50MP RBGW de Camon 20 Premiere

Tecno a présenté la nouvelle série Camon 20 plus tôt ce mois-ci et le modèle haut de gamme de la série a une configuration de caméra unique. Il utilise une collection de technologies d’imagerie que la société a surnommée « Ultimage », qui est une combinaison de capteur d’image et de fonctionnalités d’IA.

Le Tecno Camon 20 Premiere est la vitrine de ce qu’Ultimage peut faire. Il comporte des capteurs de caméra RGBW, quelque chose sur lequel la société travaille depuis quelques années maintenant. Avoir un sous-pixel blanc au lieu d’un second vert augmente la transmission de la lumière.

En plus de cela, la société a utilisé un élément en verre dans le réseau de lentilles (1G + 6P), ce qui aide également. Et enfin, il n’y a pas de substitution pour la taille du capteur – le Premiere est passé d’un capteur 1/1,73″ à un capteur 1/1,56″, ou pour le dire en termes de taille de pixel de 0,8 µm à 1,0 µm. N’oubliez pas que la surface est mise à l’échelle de manière quadratique, de sorte que les nouveaux pixels ont 56,25 % de surface de collecte de lumière en plus.

Le Premiere utilise également la stabilisation d’image par décalage de capteur au lieu du type optique utilisé dans les modèles précédents. Le capteur se déplace 5 000 fois par seconde pour corriger les poignées de main et autres mouvements indésirables, ce qui donne une image plus nette dans l’obscurité.

La sortie brute de l’appareil photo est transmise au « Portrait Master Algorithm », qui a été formé sur 50 millions de photos de personnes de différentes couleurs de peau. Cela permet aux utilisateurs de prendre ce que Tecno appelle la « photo parfaite en un seul coup ».

Au cas où vous auriez manqué l’annonce, le Tecno Camon 20 Premiere dispose d’une configuration de caméra très curieuse. Le module de caméra principal est un capteur 50MP RGBW comme nous l’avons déjà mentionné. Le module ultra large utilise un capteur 108MP derrière son objectif 115°, la caméra UW la plus haute résolution que nous ayons vue à ce jour.

À la fin de l’annonce de Tecno axée sur l’appareil photo, une autre révélation importante a eu lieu : la société sera parmi les premières marques à publier une mise à jour Android 14, qui arrivera en premier sur la série Camon 20 (les téléphones sont livrés avec Android 13).